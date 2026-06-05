Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українця, який зловив у Польщі гігантського сома, депортовано

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Українця, який зловив у Польщі гігантського сома, депортовано
Чоловіку також висунули звинувачення у вилові риби в заборонений сезон
скріншот з відео

57-річного чоловіка вирішили депортувати в Україну, оскільки його подальше перебування у Польщі «становить загрозу для громадського порядку»

Польща вирішила депортувати громадянина України, який у водоймі виловив гігантського сома. Як пише TVN24, українець, виловивши в озері Балатон сома, порушив місцеві правила, передає «Главком».

Польська поліція завершила розслідування щодо 57-річного українця та передала чоловіка Прикордонній службі. Чоловіка вирішили депортувати в Україну з таких міркувань, що подальше його перебування у Польщі «становить загрозу для громадського порядку». 

Речниця Надвіслянського відділу Прикордонної служби заявила, що окрім депортації, українцю заборонено в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони на наступні п'ять років. Чоловіка доправили на КПП у Дорогуську того ж дня та передали українським прикордонникам.

Чоловіку також висунули звинувачення у вилові риби в заборонений сезон, а також транспортуванні здобичі без води, що прирівнюється до жорстокого поводження.

Як повідомляє поліція варшавського району Прага-Полуднє, подія сталася на озері Балатон у мікрорайоні Гоцлав. Двоє чоловіків рибалили на водному велосипеді, коли натрапили на велетенську рибу. Один з чоловіків мав вудку, якою він і зловив сома. Потім кинули рибу в багажник автомобіля. Ця риба, як виявляється, була місцевою знаменитістю, в озері мешкала понад 20 років.

Оскільки інцидент трапився 30 травня, чоловік порушив польський закон на вилов риби. Він забороняє ловити або витягати з води деякі види риб і зокрема сомів у період з 1 січня по 31 травня. Крім того, Польська рибальська асоціація забороняє ловлю риби з плавучих засобів.

«Главком» писав, що інспектори Пункту екологічного контролю Столичного округу зафіксували порушення з незаконного вилову риби та раків. На річці Роставиця в межах населеного пункту Трушки Білоцерківського району Київської області браконьєр наловив двома сітками 29 раків, вісім сріблястих карасів, шість окунів, шість плоскирок, три плітки, два судака та два йоржа.

Нагадаємо, у Гостомелі правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який займався незаконним виловом водних біоресурсів. Під час патрулювання поблизу водойми поліцейські виявили чоловіка, який за допомогою сіток та гумового човна незаконно виловив рибу в період нересту. Попередньо, сума встановлених збитків державі становить понад 158 тис. грн.

Читайте також:

Теги: Польща поліція браконьєр риба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Alicja дізналася про свою поїздку на Євробачення на наступний день після національного фіналу
«Я писала пісню для українців». Польська виконавиця Alicja – про довгий шлях до Євробачення-2026
5 травня, 21:15
Польща готова пробачити Фіцо поїздку в Москву 9 травня
«Зможемо вибачити»: Польща виставила умову Фіцо для візиту в Москву
7 травня, 09:06
Двох потерпілих з вогнепальними пораненнями госпіталізовано
У Запоріжжі затримано стрільця, який поранив двох людей з пістолета
8 травня, 13:02
Юрко Юрченко поділився своїм досвідом перетину українсько-польського кордону
Музикант-воїн Юрко Юрченко розкритикував польських прикордонників
8 травня, 17:54
Ольга Токарчук розповіла, як використувує ШІ під час створення своїх творів
Скандал у Польщі: письменниця потрапила під хвилю критики через заяви про використання ШІ
22 травня, 09:10
На Одещині викрили незаконний вилов червонокнижної севрюги
Браконьєри незаконно виловили червонокнижну рибу в заповіднику
25 травня, 08:41
Слідчі встановили, що незаконним придбанням та прихованим зберіганням засобів ураження займався 38-річний житель села Требухів
На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями
31 травня, 17:45
Польща розгнівалася на перейменування підрозділу Сил спеціальних операцій на честь Героїв УПА
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
1 червня, 12:49
Польща стала на бік Києва у питанні українців призовного віку в ЄС
Біженцям призовного віку приготуватися. Польща запропонувала нові умови перебування в ЄС
2 червня, 15:53

Соціум

Українця, який зловив у Польщі гігантського сома, депортовано
Українця, який зловив у Польщі гігантського сома, депортовано
Парламент Словенії затвердив новий уряд
Парламент Словенії затвердив новий уряд
Війна в Україні стане першою великою перевіркою винищувачів Gripen
Війна в Україні стане першою великою перевіркою винищувачів Gripen
Британія та Франція домовилися про розмінування Ормузької протоки
Британія та Франція домовилися про розмінування Ормузької протоки
Вашингтон підготував масштабне скорочення сил НАТО в Європі
Вашингтон підготував масштабне скорочення сил НАТО в Європі
Україна підтвердила втрату морського безпілотника біля берегів Румунії
Україна підтвердила втрату морського безпілотника біля берегів Румунії

Новини

СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Сьогодні, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Сьогодні, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Сьогодні, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Вчора, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Вчора, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Вчора, 09:19

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua