Українця, який зловив у Польщі гігантського сома, депортовано

Чоловіку також висунули звинувачення у вилові риби в заборонений сезон

57-річного чоловіка вирішили депортувати в Україну, оскільки його подальше перебування у Польщі «становить загрозу для громадського порядку»

Польща вирішила депортувати громадянина України, який у водоймі виловив гігантського сома. Як пише TVN24, українець, виловивши в озері Балатон сома, порушив місцеві правила, передає «Главком».

Польська поліція завершила розслідування щодо 57-річного українця та передала чоловіка Прикордонній службі. Чоловіка вирішили депортувати в Україну з таких міркувань, що подальше його перебування у Польщі «становить загрозу для громадського порядку».

Речниця Надвіслянського відділу Прикордонної служби заявила, що окрім депортації, українцю заборонено в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони на наступні п'ять років. Чоловіка доправили на КПП у Дорогуську того ж дня та передали українським прикордонникам.

Чоловіку також висунули звинувачення у вилові риби в заборонений сезон, а також транспортуванні здобичі без води, що прирівнюється до жорстокого поводження.

Як повідомляє поліція варшавського району Прага-Полуднє, подія сталася на озері Балатон у мікрорайоні Гоцлав. Двоє чоловіків рибалили на водному велосипеді, коли натрапили на велетенську рибу. Один з чоловіків мав вудку, якою він і зловив сома. Потім кинули рибу в багажник автомобіля. Ця риба, як виявляється, була місцевою знаменитістю, в озері мешкала понад 20 років.

Оскільки інцидент трапився 30 травня, чоловік порушив польський закон на вилов риби. Він забороняє ловити або витягати з води деякі види риб і зокрема сомів у період з 1 січня по 31 травня. Крім того, Польська рибальська асоціація забороняє ловлю риби з плавучих засобів.

«Главком» писав, що інспектори Пункту екологічного контролю Столичного округу зафіксували порушення з незаконного вилову риби та раків. На річці Роставиця в межах населеного пункту Трушки Білоцерківського району Київської області браконьєр наловив двома сітками 29 раків, вісім сріблястих карасів, шість окунів, шість плоскирок, три плітки, два судака та два йоржа.

Нагадаємо, у Гостомелі правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який займався незаконним виловом водних біоресурсів. Під час патрулювання поблизу водойми поліцейські виявили чоловіка, який за допомогою сіток та гумового човна незаконно виловив рибу в період нересту. Попередньо, сума встановлених збитків державі становить понад 158 тис. грн.