Поліція Косова затримала сина президента Сербії та змусила роздягнутися (відео)

Данило Вучич, син сербського президента Александара Вучича, затриманий під час перебування в частково визнаному Косово. Правоохоронці змусили його зняти футболку з антикосовським написом. Про це пише місцеве видання RTV Dukađini.

Зазначається, що поліція Косова зупинила авто з Данилом Вучичем, на якому була футболка з написом «Здаватись не варіант». Правоохоронці попросили зняти її і назвали слова провокаційними.

За даними місцевих видань, син президента Сербії також помічений у місті Грачаниця в Косові у православному монастирі з нагоди святкування Видовдана – головного свята Сербії. Там Вучич-молодший був не у футболці з антикосовським написом.

On his way back to neighbouring #Serbia, Danilo Vucic, Serbian President's son was stopped by #Kosovo Police, just outside Prishtina, his nationalist T-Shirt "Surrender is not an option" stripped away. pic.twitter.com/kHWfbZYgfL