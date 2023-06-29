Поліція Косова затримала сина президента Сербії та змусила роздягнутися (відео)

Вучич-молодший вдягнув футболку з антикосовським написом «Здаватись не варіант»

Данило Вучич, син сербського президента Александара Вучича, затриманий під час перебування в частково визнаному Косово. Правоохоронці змусили його зняти футболку з антикосовським написом. Про це пише місцеве видання RTV Dukađini.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що поліція Косова зупинила авто з Данилом Вучичем, на якому була футболка з написом «Здаватись не варіант». Правоохоронці попросили зняти її і назвали слова провокаційними.

За даними місцевих видань, син президента Сербії також помічений у місті Грачаниця в Косові у православному монастирі з нагоди святкування Видовдана – головного свята Сербії. Там Вучич-молодший був не у футболці з антикосовським написом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

On his way back to neighbouring #Serbia, Danilo Vucic, Serbian President's son was stopped by #Kosovo Police, just outside Prishtina, his nationalist T-Shirt "Surrender is not an option" stripped away. pic.twitter.com/kHWfbZYgfL — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) June 28, 2023

Як пише Kurir, президент Сербії уже відреагував на інцидент із сином. За його словам, Данила Вучича тричі зупиняли, обшукували і цькували.

«Вітаю (прем’єр-міністра Косова – «Главком») Курті з такою сміливістю. У моїй присутності він не такий відважний, коли відправляє інших заробляти на інших дітях, та нехай, хай продовжує», – заявив сербський лідер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Вучич похвалив «сміливість» сина, що прогулювався центром Косова у футболці з написом «Здаватись не варіант».