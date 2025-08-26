Головна Техно Авто
Гнав на швидкості 225 км/год: поведінка міністра транспорту Туреччини обурила суспільство

Гнав на швидкості 225 км/год: поведінка міністра транспорту Туреччини обурила суспільство
Міністр транспорту Туреччини опублікував відео їзди із великою швидкістю
скрін із відео

Міністр у Туреччині виклав відео свого порушення на дорозі і був негайно оштрафований

Міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу опублікував у соціальній мережі X відео, на якому він їде зі швидкістю 225 км/год. Після хвилі критики суспільства чиновник був оштрафований і публічно вибачився за свій вчинок. Про це пише «Главком» із посиланням на NTV.

Відеоролик, що супроводжувався народною музикою та уривками з виступу президента Реджепа Тайїпа Ердогана, демонстрував, як міністр мчить по швидкісній автомагістралі Анкара-Нідже, обганяючи інші автомобілі. Така поведінка обурила соцмережі, і багато хто писав що така поведінка чиновника суперечить його статусу і є небезпечною.

Дорожня поліція відреагувала миттєво, виписавши міністру штраф у розмірі 9267 турецьких лір (близько $280) за значне перевищення швидкості. Інцидент стався за 50 кілометрів від столиці. Під тиском громадськості Уралоглу розмістив у мережі X фотографію протоколу про штраф із підписом: «Приношу вибачення нації».

Раніше стало відомо, що у Туреччині під час запливу через Босфор зник безвісти 30-річний російський плавець Микола Свєчніков.Як пишуть ЗМІ Свєчніков, який зник безвісти під час запливу через протоку Босфор, міг або втопитися, або вибратися на інший берег і викинути браслет із чіпом.

Щорічний міжконтинентальний заплив «Босфор 2025» проводився Національним олімпійським комітетом Туреччини за участю спортсменів із 81 країни. У запливі брали участь три тисячі спортсменів.

 

