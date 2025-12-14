Головна Світ Соціум
Поліція затримала агресивного поляка, який погрожував продавчині з України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Чоловікові були пред'явлені звинувачення у погрозах незаконного характеру щодо особи через її національну приналежність
Польська поліція затримала чоловіка, підозрюваного у погрозах продавчині з України та публічній пропаганді нацизму. Інцидент стався в одному з магазинів у центрі Гдині кілька днів тому. Як повідомляє «Главком» із посиланням на місцеву поліцію, поляк ображав і погрожував продавчині українського походження та зробив нацистський жест, вигукнувши «Зіґ Хайль» (Sieg Heil!, що у перекладі з німецької означає «Слава перемозі!») – нацистське вітання часів Третього Рейху. Виходячи з магазину, він попередив, що ще повернеться.

Продавчиня записала інцидент, і відео, сповнене нецензурної лексики, потрапило в мережу.

«Чоловіка затримали тієї ж доби. Після доставки до поліцейського відділку йому були пред'явлені звинувачення у погрозах незаконного характеру щодо особи через її національну приналежність та публічну пропаганду нацистського режиму», – повідомила міська поліція Гдині.

Крім того, до районної прокуратури було подано клопотання про застосування до затриманого запобіжних заходів. Прокурор задовольнив це клопотання і віддав підозрюваного під нагляд поліції, видавши заборону наближатися до потерпілої, а також заборону заходити до магазину, де стався інцидент. Поліція не повідомляє, чим чоловік пояснив свої дії.

Раніше у Варшаві правоохоронці затримали трьох громадян України, у яких виявили детектор шпигунських пристроїв та хакерське обладнання. Затриманим висунули звинувачення й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також спецслужби та прокуратура Польщі встановили особистість диверсантів, які в суботу, 16 листопада, підклали та підірвали вибухівку на залізничних коліях у селі Міка під Гарволіном. Це громадяни України.

