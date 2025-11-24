Президент Польщі прокоментував можливий візит до України

Раніше українська сторона запропонувала польській кілька варіантів щодо дат візиту президента Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що розраховує на приїзд президента Володимира Зеленського до Варшави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі Навроцького запитали про можливий спільний візит лідерів до України. «Ми про це не говорили, але якщо таке буде в планах у майбутньому, я точно не буду проти», – сказав Петр Павел.

Водночас президент Польщі заявив, що чекає на українського лідера у Варшаві. «Я чекаю на пана президента Зеленського у Варшаві і сподіваюся, що пан президент Зеленський прийме моє запрошення», – каже він.

Нагадаємо, українська сторона запропонувала польській кілька варіантів щодо дат візиту президента Польщі Кароля Навроцького до Києва.

Посол України в Польщі Василь Боднар прокоментував заяву голови Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчина Пшидача про те, що президент України Володимир Зеленський має приїхати до Варшави для зустрічі з польським колегою. Як зазначив Боднар, він кілька разів зустрічався з цього приводу з Пшидачем, востаннє 15 жовтня, і жодного разу не чув відмов з боку канцелярії польського президента.

31 липня Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким. Лідери поговорили про ключові події, які відбудуться найближчими місяцями, а також домовилися про обмін візитами, під час яких обговорять всі актуальні питання двосторонньої співпраці.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, яким продовжено термін перебування українських біженців у країні до 4 березня 2026 року, проте посилено умови надання фінансової підтримки. Раніше польський лідер підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури.