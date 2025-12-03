Уряд Нідерландів готує для українців трирічний тимчасовий дозвіл на проживання. Які умови

Трирічний дозвіл на проживання українців у Нідерландах створюють, аби підготувати їх до повернення в Україну

Нідерланди готують для українців довгострокову програму надання тимчасового дозволу на проживання. Уряд країни планує надати українським біженцям трирічний дозвіл на проживання після того, як спливе дія загальноєвропейської Директиви про тимчасовий захист у 2027 році. Про це йдеться на сайті уряду у листі міністерки житлового господарства Мони Кейзер, передає «Главком».

За словами міністерки, трирічний тимчасовий дозвіл на проживання у Нідерландах дасть українським біженцям змогу підготуватися до повернення в Україну. Також вона хоче, аби всі українські біженці не потрапляли «до ланцюга надання притулку». Тому для них створять «перехідний документ», який передбачає права та обов’язки, які допоможуть біженцям з України стати «схожими» на місцевих жителів Нідерландів.

Що чекає на українських біженців у Нідерландах

Наприклад, для того, щоб отримувати медичне обслуговування, українцям потрібно буде робити страхові внески та мати страховку. До того ж біженці не зможуть більше користуватися муніципальними притулками. У листопаді в таких притулках проживало три четверті всіх українських біженців у Нідерландах. Там вони сплачували внески залежно від розміру свого доходу, йдеться у листі міністерки.

Наразі уряд Нідерландів спільно з муніципалітетами та житловими корпораціями працює над тим, щоб українці могли перейти «від притулку до житла». А коли вони поїдуть з притулків, те житло надаватимуть студентам та тим, кому терміново потрібно житло.

Також у Нідерландах готуються до «можливого масового повернення» українців додому. Тож нідерландським муніципалітетам рекомендують співпрацювати з відновідними українськими установами у сферах житла та працевлаштування. Очікується, що у програмі нідерландського уряду візьмуть участь 40 тис. українців. Станом на листопад у Нідерландах було зареєстровано 135 010 тис. біженців з України. 61% повнолітніх осіб з цієї кількості вже були працевлаштовані.

Нагадаємо, що Нідерланди планують припинити роботу центрів для українців у 2027 році. Міністерка житлового господарства Нідерландів Мона Кейзер заявила, що уряд має намір «якнайшвидше» закрити житлові об'єкти, створені для українських біженців, після завершення терміну дії тимчасового захисту ЄС у 2027 році.

Раніше «Главком» писав про те, що Нідерланди готують зміни для українських біженців: що потрібно знати.Згідно з пропозиціями Міністерства у справах біженців і міграції Нідерландів, українці отримають спеціальний тимчасовий статус після 2027 року, коли закінчиться термін діючої директиви ЄС про тимчасовий захист.