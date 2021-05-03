Польща слідом за США виводить свої війська з Афганістану

Члени НАТО вирішили в середині квітня розпочати виведення сил Місії рішучої підтримки до 1 травня, і це виведення розпочалося

Плани польських військових вже узгоджено з армією США

Польських військових виведуть з Афганістану разом з військовослужбовцями США, які мають залишити країну до 11 вересня.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє «Польське радіо».

За його словами, такі плани вже узгоджено з армією США.

«Ми разом ввійшли до Афганістану, разом пристосовували наше військо до ситуації і разом виходимо з Афганістану», – сказав Блащак.

Блащак також зазначив, що президент Польщі Анджей Дуда перебуває в контакті з американським президентом Джо Байденом.

План виведення американських військ чисельністю близько 2500 солдатів оголосив у середині квітня президент США Джо Байден. Американська адміністрація зазначила, що це рішення проконсультовано із союзниками з Північноатлантичного альянсу

Польські солдати беруть участь у місіях в Афганістані від 2001 року. Вони належать до міжнародного контингенту, сформованого передусім країнами НАТО, але також арміями Австралії, Нової Зеландії та Грузії.

Нагадаємо, кілька днів тому Сполучені Штати Америки почали виведення своїх військ з Афганістану.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.

Це рішення було гостро розкритиковано його попередником Дональдом Трампом, який планував завершити вивід військ 1 травня.

Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

Інтервенція пояснювалася зв'язками з «Аль-Каїдою» з угрупованням «Талібан», яке контролює більшу частину Афганістану.

Адміністрація Байдена вважає, що «Аль-Каїда» зараз не представляє загрози для США.