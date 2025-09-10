Головна Світ Політика
Польща застосовує четверту статтю НАТО через вторгнення російських дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польський премʼєр заявив, що «немає підстав вважати, що Польща опинилася у стані війни»
фото: AP

За словами Дональда Туска, четверта стаття НАТО – це лише початок

Польща звертається до країн-членів НАТО для консультацій відповідно до четвертої статті Північноатлантичного договору. Причиною цьому стала атака російських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

«Консультації з союзниками набули характеру офіційного запиту про застосування четвертої статті НАТО», – каже він.

Як додав прем'єр-міністр Польщі, четверта стаття – це лише початок. «Ми очікуємо на значно більшу підтримку під час консультацій. Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу», – зазначив він.

Водночас польський премʼєр заявив, що «немає підстав стверджувати, що Польща опинилася у стані війни». «Але немає сумнівів, що ця провокація є незрівнянно небезпечнішою з погляду Польщі, ніж попередні», – каже Туск.

Як відомо, четверта стаття Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

Водночас принцип колективної оборони посідає центральне місце у засновницькому договорі Альянсу. Він і досі є виключним і непорушним принципом, що поєднує усіх членів організації, зобов’язуючи їх захищати один одного. Мова про п'яту стаття НАТО.

За пʼятою статтею, у разі, якщо будь-яка з держав – членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу. Єдиний раз, коли застосовувалися п'ята стаття НАТО, був тоді, коли США закликали своїх союзників на допомогу через напад терористів. Водночас, як пише Reuters, НАТО не вважає атаки безпілотників на Польщу нападом.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

