Мігранти не загрожують українському кордону, – Монастирський

Для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів

Міністр внутрішніх справ не відкидає, що мігрантів згодом можуть направляти на український кордон

Для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі. Про це заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Монастирський не відкидає, що мігрантів згодом можуть направляти на український кордон.

«Хочу проакцентувати: сьогодні прямої загрози для українського кордону немає. Але вже зібралася РНБО, сьогодні ми посилюємо кордон», – сказав він.

Монастирський додав, що нині центральна влада спілкується з місцевою, з громадами, які мешкають на місцях. За його словами, це не перша і не остання подібна криза.

«Сьогодні немає прямої загрози. Але ми готуємось до протистояння та будь-яких сценаріїв. Зараз йдуть командно-штабні навчання поліції, Нацгвардії та прикордонників. За два тижні будуть польові навчання з територіальною обороною та місцевими патріотами», – додав міністр.

Нагадаємо, 8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

Крім того, Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

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