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Уряд Польщі знайшов рішення, як запобігти блокадам кордону з Україною

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Уряд Польщі знайшов рішення, як запобігти блокадам кордону з Україною
Останній протест на кордоні був 23 листопада, коли польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині»
фото ілюстративне: PAP

«Фермери в Польщі та в усьому ЄС «завжди» шукатимуть способи організації протестів, які матимуть найбільший вплив на владу»

Уряд Польщі додав прикордонні контрольно-пропускні пункти до переліку критичної інфраструктури, щоб обмежити можливі спроби блокування польсько-українського кордону в майбутньому. Про це повідомив голова Ради з питань співпраці з Україною та Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль, передає Rzeczpospolita.

«Уряд запровадив постанови щодо критичної інфраструктури, що трохи зменшило незручності, пов’язані з протестами на кордоні», – зазначив політик.

Коваль підкреслив, що «перелік того, що вважається критичною інфраструктурою, розширено».

На думку посадовця, фермери в Польщі та в усьому ЄС «завжди» шукатимуть способи організації протестів, які матимуть найбільший вплив на владу. Тож влада, зі свого боку, намагатиметься обмежити ці протести в межах закону. 

Нагадаємо, останній протест на кордоні був 23 листопада, коли польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині».

Як повідомлялося, польські фермери, які блокують кордон з Україною, не висувають претензій до українських товарів. Протести використовують для тиску на владу Польщі. Про це розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

До слова, блокада кордону між Україною та Польщею вплинула на імідж Польщі як непередбачуваної країни, у якій не змогли ефективно забезпечити пропускну здатність зовнішнього кордону Європейського Союзу для підтримки української економіки та українського суспільства. Це дуже ганебний період у новітній історії Польщі. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив президент Польсько–української господарчої палати Яцек Пєхота.

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Теги: протест президент страйк кордон влада блокування блокада

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