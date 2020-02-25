Помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак



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Хосні Мубарак помер у віці 91 рік

Мубарак був президентом Єгипту протягом 30 років - з 1981-го по 2011 рік

Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак помер у віці 91 рік. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє єгипетське незалежне видання Mada Masr.

24 лютого адвокат повідомив, що Мубарак перебуває у реанімації. До відділення інтенсивної терапії його перевели через проблеми зі здоров'ям, що виникли після операції на кишечнику. Її нещодавно провели у військовому госпіталі. Тоді стан колишнього глави держави покращився, але не був повністю стабільним, писала газета Egypt Independent.

Мубарак був президентом Єгипту протягом 30 років - з 1981-го по 2011 рік. Він пішов у відставку після масових протестів населення під час так званої Арабської весни. Після цього його засудили до довічного ув'язнення за участь у вбивстві демонстрантів, які виступали проти уряду, проте на повторному суді він був виправданий і звільнений в 2017-му. Обидва його сини Алаа і Гамаль відсиділи терміни у в'язниці за корупцію.

Нагадаємо, 17 червня 2019 року помер колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі, довічно позбавлений волі. Він помер під час засідання суду в Каїрі.