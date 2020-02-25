  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак

    • Розсилка
    Хосні Мубарак помер у віці 91 рік - Помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак
    Хосні Мубарак помер у віці 91 рік

    Мубарак був президентом Єгипту протягом 30 років - з 1981-го по 2011 рік

    Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак помер у віці 91 рік. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє єгипетське незалежне видання Mada Masr.

    24 лютого адвокат повідомив, що Мубарак перебуває у реанімації. До відділення інтенсивної терапії його перевели через проблеми зі здоров'ям, що виникли після операції на кишечнику. Її нещодавно провели у військовому госпіталі. Тоді стан колишнього глави держави покращився, але не був повністю стабільним, писала газета Egypt Independent.

    Мубарак був президентом Єгипту протягом 30 років - з 1981-го по 2011 рік. Він пішов у відставку після масових протестів населення під час так званої Арабської весни. Після цього його засудили до довічного ув'язнення за участь у вбивстві демонстрантів, які виступали проти уряду, проте на повторному суді він був виправданий і звільнений в 2017-му. Обидва його сини Алаа і Гамаль відсиділи терміни у в'язниці за корупцію.

    Нагадаємо, 17 червня 2019 року помер колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі, довічно позбавлений волі. Він помер під час засідання суду в Каїрі.

    Єгипет адвокат президент населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ