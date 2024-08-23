У мережі з'явилася демо-версія гри про російську облогу Маріуполя

Hollow Home – це ізометрична наративна рольова гра, заснована на подіях перших місяців російської агресії проти України

Реліз повної версії гри запланований на 2025 рік

Українська студія Twigames опублікувала демо-версію своєї нової гри Hollow Home в рамках Ukrainian Steam Festival 2024. Це обмежена у часі подія, і демо буде доступне протягом фестивалю, який проходить з 19 до 26 серпня 2024 року.

Hollow Home – це ізометрична наративна рольова гра, заснована на подіях перших місяців російської агресії проти України. Гра оповідає про підлітка, який змушений виживати в місті під час облоги. Гра не є документальною, але її персонажі та історії натхненні реальними подіями, які відбувалися в Маріуполі та інших містах, що постраждали від війни.

«Hollow Home спирається на діалоги і розгалужені квестові лінії. У грі немає бойової системи і екранного насильства. В фокусі уваги знаходяться наслідки війни, як вона впливає на життя звичайних людей, як змінює світ навколо», – говорить засновник Twigames Валерій Міненко.

Hollow Home вже здобула визнання в ігровій індустрії, остання нагорода – Next Big Thing Award на Indie Cup Europe’24 – отримана 15 серпня. Реліз повної версії гри запланований на 2025 рік.

Нагадаємо, минулого року стало відомо, що в Україні створюють RPG-гру Hollow Home про облогу Маріуполя очима дитини. Гра починається за день до початку повномасштабного вторгнення Росії. Для дослідження доступні три райони Маріуполя. Однак із часом місто змінюватиметься: ворожі війська обстрілюватимуть та окуповуватимуть цілі райони.

Раніше повідомлялося, що держпідприємство «Антонов» уклало ліцензійний договір з Microsoft про право використання марки Ан-225 «Мрія» в новій версії гри Microsoft Flight Simulator.

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