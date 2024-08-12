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У Маріуполі більша частина автобусів у критичному стані – ЦНС

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Маріуполі більша частина автобусів у критичному стані – ЦНС
Стан громадського транспорту в Маріуполі критичний
фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Маріуполі незадовільний технічний стан мають 90% автобусів

Більшість автобусів у  Маріуполі перебувають у незадовільному технічному стані. Автопарк не оновлюється та практично не ремонтується через брак кваліфікованого персоналу. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

«Технічний стан 90% автобусів, які виходять на рейс у тимчасово окупованому Маріуполі, незадовільний. Автопарк не оновлюється і практично не ремонтується через брак що обслуговує персоналу», – йдеться у повідомленні.

Ситуацію погіршує те, що час від часу у місті з'являються списані транспортні засоби з Росії, які немає кому утилізувати. Центр національного спротиву наголошує, що для припинення деградації регіону необхідно звільнити українські землі від окупантів.

«Щоб припинити деградацію регіону необхідно визволити українські землі від окупанта. Центр національного спротиву закликає повідомляти про злочини ворога, його розташування, техніку за анонімним посиланням», – додали у ЦНС.

Також ЦНС закликає громадян повідомляти про злочини ворога, його розташування та техніку за анонімним посиланням.

Нагадаємо, що у тимчасово захопленому Маріуполі ворог поновив формування своїх резервів та збільшує військові склади.

Нагадаємо, що окупанти запустили добудовану залізницю з російського Ростова-на-Дону до Маріуполя через Гранітне/Маловодне. 

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Теги: Маріуполь військові

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