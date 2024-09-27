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ЗСУ здійснюють штурми у Курській області: деталі від ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗСУ здійснюють штурми у Курській області: деталі від ISW
Російські сили відбили українську механізовану атаку невстановленого розміру в напрямку Веселого Курської області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські війська нібито відбили українські штурми на південь від Глушкового Курської області

26 вересня українські війська продовжили штурм Глушковського району Курської області, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією Міноборони РФ, російські війська нібито відбили українські штурми на південь від Глушкового поблизу Нового Путу, Веселого та Ведмежого. Також Росія стверджувала, що російські сили атакували також поблизу Нового Путу.

25 вересня російський мілблогер заявив, що Росія відбила українську механізовану атаку невстановленого розміру в напрямку Веселого (на південь від Глушкового).

26 вересня українські війська продовжили штурм українського виступу в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. У Міноборони Росії 26 вересня заявили, що російські війська відбили український штурм у напрямку Обуховки (на південь від Коренево).

Також аналітики зазначають, що 26 вересня російські війська продовжили наземні штурми українського виступу в Курській області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що днями Сили оборони України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області. Тим часом відбили понад 10 населених пунктів. 

До слова, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».

Також британський експерт Джеймс Шерр вважає, що успішна операція ЗСУ в Курській області РФ продемонструвала вразливість російської території та змінила динаміку війни.

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Теги: Курщина ЗСУ війна окупанти окупація росія росіяни ISW

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