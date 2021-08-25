Понад 10 тисяч людей чекають на евакуацію в аеропорту Кабула

Будь-якої миті до аеропорту може прибути все більше людей, які намагаються покинути країну

24 серпня американські літаки вилітали з аеропорту Кабула кожні 39 хвилин

З часу переходу влади в Афганістані до терористичного руху «Талібан»з країни евакуювали понад 82 тисячі людей, але тисячі людей очікують на евакуацію в аеропорту Кабула. Про це пише BBC.

Генерал-майор армії США Хенк Тейлор, заступник директора штабу з питань безпеки регіональних операцій заявив, що операція з евакуації зосереджена на тому, щоб «вивести якомога більше людей максимально ефективно і безпечно».

За його словами, 42 американські військові літаки – 37 літаків С17 і п'ять літаків С130 – вчора вивезли з Афганістану 11 200 американських військових та 7800 осіб з 48 з країн-партнерів ісоюзників.

За його словами, літак вилітав з аеропорту Кабула кожні 39 хвилин. Тейлор також повідомив, що в аеропорту зараз чекає вильоту більше 10 000 людей.

При цьому, за його словами, будь-якої миті до аеропорту може прибути все більше людей, які намагаються покинути країну.

До слова, лідер афганського опору назвав умову миру з талібами.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.

Цей рейс став останнім рейсом, який вилетів із Кабула перед закриттям аеропорту на невизначений час.