Литва може запровадити надзвичайний стан через метеозонди з Білорусі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Метеозонди з Білорусі змушують Литву думати про надзвичайний стан
фото з відкритих джерел

Через контрабандні кулі Литва може ввести надзвичайний стан

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович у середу, 3 грудня, заявив, що країна розглядає можливість введення надзвичайного стану через загрозу метеозондів із контрабандою з Білорусі. Про це повідомляє LRT.

За словами Кондратовича, якщо ситуація не зміниться, Литва вживатиме заходів для безпеки населення та охорони кордону. 

«Така пропозиція (про введення надзвичайного стану. – Ред.) була зроблена. Сьогодні ми створили спільну робочу групу і проводимо скоординовані дії, частково впроваджуючи заходи, які були б впроваджені під час надзвичайного стану», – заявив литовський міністр.

Міністр додав, що МВС консультується з головою Національного центру кризового управління щодо «можливості або необхідності оголошення надзвичайного стану». На сьогодні запланована також зустріч із Єврокомісією щодо контролю повітряного простору країни.

З жовтня цього року повітряний простір над аеропортами Вільнюса і Каунаса був обмежений понад десять разів через контрабандні повітряні кулі.

Нагадаємо, що Європейський Союз готує проти Білорусі новий пакет санкцій через атаки з контрабандними метеозондами, які проникають у повітряний простір Литви все частіше. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X після переговорів з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає «Главком».

У листопаді Білорусь звинуватила Литву в запуску дрона. Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Литви Ерікаса Вілканецаса. Відомство висловило протест через порушення державного кордону Білорусі безпілотником, який нібито було запущено з території Литви.

24 листопада через загрозу контрабандних куль у Вільнюсі було скасовано 18 рейсів. Вільнюський аеропорт у Литві за добу двічі припиняв роботу через загрозу контрабандних куль з Білорусі. Керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас зауважив, що це була найінтенсивніша ніч за листопад, масштаби гібридної атаки розширюються. За словами очільника Національного центру управління кризами, за минулу добу кулі були зафіксовані і в латвійському повітряному просторі.

Також повідомлялося, що у Литві відбулася масштабна операція правоохоронних органів, спрямована на припинення нелегального переправлення контрабанди з Білорусі за допомогою повітряних куль. Заходи, координовані Службою охорони державного кордону Литви (СОДКЛ), призвели до затримання підозрюваних та вилучення значного обсягу кримінального майна.

