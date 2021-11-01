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    Понад мільярд китайців уже повністю вакцинувалося

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    Більш ніж сотня держав та міжнародних організацій отримали китайську вакцину - Понад мільярд китайців уже повністю вакцинувалося
    Більш ніж сотня держав та міжнародних організацій отримали китайську вакцину
    Фото з відкритих джерел

    У Китаї зробили 2,26 млрд Covid-щеплень

    Понад 1,07 млрд жителів Китаю вже пройшли повний курс щеплень від Covid-19. Про це із посиланням на офіційні дані КНР пише Сіньхуа.

    Зазначається, що всього в країні було досі зроблено понад 2,26 млрд Covid-щеплень.

    Окрім цього, більше ніж 1,6 млрд доз вакцин, вироблених у Китаї, було надіслано за кордон.

    «Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай надав понад 1,6 млрд доз вакцин, більш ніж сотні держав та міжнародних організацій», – йдеться у матеріалі.

    Очікується, що до кінця року Китай надішле до інших країн ще близько 400 млн доз вакцин.

    Нагадаємо, головна інфекціоністка назвала «найбезпечнішу вакцину від коронавірусу».

    Також американська розвідка заявила: є два варіанти походження коронавірусу, але до спалаху Китай про нього не знав.

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    Теги: Китай щеплення
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    Понад мільярд китайців уже повністю вакцинувалося