Понад мільярд китайців уже повністю вакцинувалося
У Китаї зробили 2,26 млрд Covid-щеплень
Понад 1,07 млрд жителів Китаю вже пройшли повний курс щеплень від Covid-19. Про це із посиланням на офіційні дані КНР пише Сіньхуа.
Зазначається, що всього в країні було досі зроблено понад 2,26 млрд Covid-щеплень.
Окрім цього, більше ніж 1,6 млрд доз вакцин, вироблених у Китаї, було надіслано за кордон.
«Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай надав понад 1,6 млрд доз вакцин, більш ніж сотні держав та міжнародних організацій», – йдеться у матеріалі.
Очікується, що до кінця року Китай надішле до інших країн ще близько 400 млн доз вакцин.
Нагадаємо, головна інфекціоністка назвала «найбезпечнішу вакцину від коронавірусу».
Також американська розвідка заявила: є два варіанти походження коронавірусу, але до спалаху Китай про нього не знав.
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