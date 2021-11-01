Понад мільярд китайців уже повністю вакцинувалося

Більш ніж сотня держав та міжнародних організацій отримали китайську вакцину

У Китаї зробили 2,26 млрд Covid-щеплень

Понад 1,07 млрд жителів Китаю вже пройшли повний курс щеплень від Covid-19. Про це із посиланням на офіційні дані КНР пише Сіньхуа.

Зазначається, що всього в країні було досі зроблено понад 2,26 млрд Covid-щеплень.

Окрім цього, більше ніж 1,6 млрд доз вакцин, вироблених у Китаї, було надіслано за кордон.

«Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай надав понад 1,6 млрд доз вакцин, більш ніж сотні держав та міжнародних організацій», – йдеться у матеріалі.

Очікується, що до кінця року Китай надішле до інших країн ще близько 400 млн доз вакцин.

Нагадаємо, головна інфекціоністка назвала «найбезпечнішу вакцину від коронавірусу».

Також американська розвідка заявила: є два варіанти походження коронавірусу, але до спалаху Китай про нього не знав.

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