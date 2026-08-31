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У Польщі спалахнув завод, який виробляє дрони для України

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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У Польщі спалахнув завод, який виробляє дрони для України
Правоохоронці розслідують причини пожежі на підприємстві, що виробляє дрони
Фото:Shutterstock

На підприємстві виробляють компоненти для безпілотників FlyEye та Warmate

У ніч на 31 серпня сталася пожежа на підприємстві польської оборонної компанії WB Group у польському місті Скаржисько-Каменна. Завод спеціалізується на виробництві композитних конструкцій і систем керування для безпілотників. Інформацію підтвердили у WB Group і місцевій поліції, пише «Главком».

Заводі WB Electronics, де спалахнула пожежа, виробляє деталі для безпілотників, що використовуються польською та українською арміями. Займання виникло у приміщенні монтажного відділу підприємства. На момент пожежі завод не працював, тому ніхто з працівників не постраждав. Системи безпеки спрацювали штатно, а вогонь вдалося швидко локалізувати та загасити.

Підприємство у Скаржисько-Каменній працює з жовтня 2022 року. Воно є частиною польської WB Group – одного з найбільших оборонних технологічних концернів країни. Компанія відома виробництвом безпілотників FlyEye та баражувальних боєприпасів Warmate. Безпілотники FlyEye використовують Сили оборони України. Ці системи призначені для розвідки, спостереження та коригування вогню. Українські військові застосовують FlyEye ще з 2015 року. WB Group останніми роками активно розширює співпрацю з Україною.

Наразі правоохоронці встановлюють причини займання. Поліція проводить огляд приміщень, зокрема використовує дрон із тепловізійною камерою. Представниця місцевої поліції Анна Славінська заявила, що версію навмисного підпалу наразі не виключають. Камери зафіксували чоловіка в балаклаві, який проник на територію через паркан. Поруч виявили рюкзак і кофту.

Водночас польські правоохоронці поки не говорять про диверсію. Слідство має встановити, за яких обставин виникла пожежа та чи могла вона бути спричинена навмисними діями.

У WB Group заявили, що після завершення необхідних процедур підприємство планують повернути до роботи. Наразі немає інформації про те, що пожежа суттєво вплинула на виробничі потужності компанії.

Нагадаємо, 20 березня, у чеському місті Пардубіце сталася пожежа на підприємстві холдингу LPP, який пов’язаний із виробництвом дронів для України. Інцидент розслідують як можливий теракт – поліція не відкидає навмисний підпал.

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Теги: Польща війна дрон

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