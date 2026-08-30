«От так і жити»: ми знову вчимося новій реальності

Нова нормальність. Ми до цього звикнемо за кілька місяців

Київ. В кафе поруч дві жінки п’ють кокосове лате чи ще якісь подібні новомодні трунки і говорять про те, як далі жити. І старша жінка говорить своїй, трохи молодшій, подрузі: «От так і жити».

При всьому парадоксі цієї історії (тривога, дим десь над Куренівкою і т.д). І все ж ця жінка права. Можна прочитати чи прослухати тисячі важливих чи безглуздих порад (псевдо)психологів, але відповідь буде одна: «от так і жити».

Я хочу повернути всіх нас в недалеке минуле кінця лютого 2022 року. Лише невелика частина з нас була готова до того моменту. Хтось був в паніці, хтось на адреналіні, а хтось місяць бухав під телевізором. Але потім ми всі так чи інакше адаптувалися. Хтось краще, хтось гірше. Але адаптувалися. І почали жити в новій нормальності.

Зараз ця нормальність, яка склалася приблизно з літа 2022 року знову розвалюється. І нам всім знову потрібно шукати нові точки опори. Це неймовірно складно. І головна складність, як на мене, має два компоненти: страх і неможливість планувати хоч щось. Зрештою, те саме, що й у лютому 2022 року.

Я не люблю психологічних порад. Але я точно знаю, що людина, при певному зусиллі волі, може притлумити страхи і може знайти ціль, навколо якої буде планувати майбутнє.

Якщо виходити з чотирьох психологічних стадій (заперечення, усвідомлення, переживання та прийняття) ми зараз на стадії усвідомлення, але попереду в нас дуже складні кілька місяців емоційної стадії переживання. І чим швидше ми перейдемо до стадії прийняття (а вона обов’язково наступить) – тим легше нам всім буде.

Наостанок, скажу те, що говорю вже багато років. Державні комунікації - це одна з найважливіших речей для психологічного здоров’я нації. Коли ти відкриваєш дискусію про зменшення мобілізаційного віку до 55 років, ти маєш розуміти, що приблизно мільйон людей в цій державі починають злитися не через те, що ти прийняв рішення не понижувати цей вік, а через те, що ти взагалі почав цю дискусію.

Якщо прем’єр виходить і говорить, що буде переглядатися комендантська година, без будь-яких розумних пояснень, то ти маєш бути готовим, що ще кілька мільйонів людей будуть злитися.

Людина завжди має спрямувати свою агресію чи невдоволеність на щось чи на когось. Особливо в такі зламані моменти. Навіщо весь час наступати на ті самі граблі я просто не розумію.