Популярний YouTube-канал, який продюсував Міндіч, зупинив роботу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Тимур Міндіч є одним із співзасновників ТОВ «Стедіум фемілі»
фото: Telegram/Stadium Family

За словами пресслужби, канал припиняє роботу на невизначений час

Творче об'єднання Stadium Family повідомило, що припиняє діяльність на невизначений час через плівки НАБУ у яких фігурує бізнесмен та співвласник каналу Тимур Міндіч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Stadium Family.

«Хочемо поговорити з вами про ситуацію, яка сталася зі співвласником нашого каналу. Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають жодного відношення до жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу. Наразі ми припиняємо роботу свого каналу на невизначений час», – вказано в заяві.

Популярний YouTube-канал, який продюсував Міндіч, зупинив роботу фото 1

Stadium Family створює гумористичний контент на платформі YouTube. На каналі виходили такі шоу як «Мафія», «Шпигун», «Розряд» тощо.

Згідно з даними YouControl, Міндіч є одним з двох співзасновників ТОВ «Стедіум фемілі». Зокрема, він є власником 75% компанії, а решти 25% – комік Володимир Мартинець. Варто зазначити, що у лютому 2024 року Міндіч і Мартинець подали заявку на реєстрацію торгової марки Stadium Family. Наразі триває розгляд заявки.

Нагадаємо, уряд вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції запровадити персональні обмеження проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони обидва є фігурантами плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері.

До слова, Тимур Міндіч та Олександр Цукерман опинилися під слідством та внесені до бази «Миротворець» через ймовірну участь у фінансових схемах, що підривали роботу оборонно-промислового та енергетичного сектору України під час російсько-білоруської агресії та воєнного стану.

Теги: YouTube Тимур Міндіч

