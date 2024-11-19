Росія почала серійне виробництво сховищ від ядерного вибуху

Виробничий процес розгорнувся в місті Дзержинську

У Нижньому Новгороді розпочато серійне виробництво мобільних сховищ «Куб-М». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що мобільні сховища модульного типу «Куб-М» здатні захистити людей від різних загроз, у тому числі світлового випромінювання ядерного вибуху та радіоактивного забруднення.

Повідомляється, що виробничий процес розгорнувся в місті Дзержинську.

На сайті Всеросійського науково-дослідного інституту ГОНС вказується, що ця подія «стала результатом багаторічних досліджень та зусиль вчених та експертів у галузі захисту населення та територій».

Проте, зазначає tsargrad.tv, все якось підозріло збіглося з погіршенням обстановки у світі, коли «то одна, то інша країна рлгрожує ядерною зброєю».

Відомо, що в базову комплектацію «Куб-М» входять два модулі, де зможуть сховатися одразу 54 людини. Мобільше сховище більш ніж удвічі дешевше за будівництво стаціонарного, а термін його виготовлення та монтажу не перевищує трьох місяців.

Нагадаємо, з’явилось супутникове зображення, на якому зафіксовано процес спорядження та підготовки російської міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 «Булава». Ракета Р-30 «Булава» є частиною «ядерної тріади» РФ і базується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 «Борей». Defense Express зазначає, що час і місце, що відображені на знімку, наразі точно невідомі. Ймовірно, транспортно-пусковий контейнер із ракетою Р-30 «Булава» (сірого кольору) розташований у нижньому лівому куті знімка, також видно кілька машин із різним призначенням.

Раніше повідомлялося, що російський пропагандист Сергій Караганов, який є радником глави кремлівського режиму Володимира Путіна, закликав використати ядерну зброю, назвавши її «божим даром».