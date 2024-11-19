Росія почала серійне виробництво сховищ від ядерного вибуху
Виробничий процес розгорнувся в місті Дзержинську
У Нижньому Новгороді розпочато серійне виробництво мобільних сховищ «Куб-М». Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що мобільні сховища модульного типу «Куб-М» здатні захистити людей від різних загроз, у тому числі світлового випромінювання ядерного вибуху та радіоактивного забруднення.
Повідомляється, що виробничий процес розгорнувся в місті Дзержинську.
На сайті Всеросійського науково-дослідного інституту ГОНС вказується, що ця подія «стала результатом багаторічних досліджень та зусиль вчених та експертів у галузі захисту населення та територій».
Проте, зазначає tsargrad.tv, все якось підозріло збіглося з погіршенням обстановки у світі, коли «то одна, то інша країна рлгрожує ядерною зброєю».
Відомо, що в базову комплектацію «Куб-М» входять два модулі, де зможуть сховатися одразу 54 людини. Мобільше сховище більш ніж удвічі дешевше за будівництво стаціонарного, а термін його виготовлення та монтажу не перевищує трьох місяців.
Нагадаємо, з’явилось супутникове зображення, на якому зафіксовано процес спорядження та підготовки російської міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 «Булава». Ракета Р-30 «Булава» є частиною «ядерної тріади» РФ і базується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 «Борей». Defense Express зазначає, що час і місце, що відображені на знімку, наразі точно невідомі. Ймовірно, транспортно-пусковий контейнер із ракетою Р-30 «Булава» (сірого кольору) розташований у нижньому лівому куті знімка, також видно кілька машин із різним призначенням.
Раніше повідомлялося, що російський пропагандист Сергій Караганов, який є радником глави кремлівського режиму Володимира Путіна, закликав використати ядерну зброю, назвавши її «божим даром».
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