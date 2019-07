Потужний вибух розвалив торговий центр у Флориді

Інформації про кількість жертв поки не надходила

У США у південній Флориді потужний вибух біля торгового центру у місті Форт Ладердейл спричинив серйозні руйнування. Про це повідомляє американський телеканал новин ABC News.

Зазначається, що інцидент стався в суботу, 6 липня, вдень.

«Вибух стався у торговому центрі The Fountains у районі Плантейшн, неподалік від містечка Форт Ладердейл», - зауважили в місцевому департаменті поліції.

.@DavieFireRescue Responding to gas explosion near south university Dr. and Peters Road. Gathering more information now. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/kQLSFaFT3e