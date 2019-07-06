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    У світі

    Потужний вибух розвалив торговий центр у Флориді

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    Повідомляється про велику кількість постраждалих на місці події. - Потужний вибух розвалив торговий центр у Флориді
    Повідомляється про велику кількість постраждалих на місці події.

    Інформації про кількість жертв поки не надходила

    У США у південній Флориді потужний вибух біля торгового центру у місті Форт Ладердейл спричинив серйозні руйнування. Про це повідомляє американський телеканал новин ABC News.

    Зазначається, що інцидент стався в суботу, 6 липня, вдень.

    «Вибух стався у торговому центрі The Fountains у районі Плантейшн, неподалік від містечка Форт Ладердейл», - зауважили в місцевому департаменті поліції.

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    Як зазначає телеканал, поліція й пожежні бригади терміново прибули на місце інциденту.

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    Потужний вибух розвалив торговий центр у Флориді
    Потужний вибух розвалив торговий центр у Флориді

    На відео й фотографіях, зроблених з гелікоптера, видно, що одна з будівель повністю зруйнована, ще в одній, у якій був розташований фітнес-центр, вибило вікна.

    Інформації про кількість жертв поки не надходила, водночас повідомляється про велику кількість постраждалих на місці події.

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