Скільки українських біженців у Австрії планують повернутись додому: сумні цифри

12% опитаних українських біженців заявили, що хочуть повернутися в Україну в певний момент, а 29% – наразі не знають

В Австрії нині проживають близько 78 тисяч українських біженців

56% українських біженців в Австрії не планують повертатися на Батьківщину. Як повідомляє Укрінформ, лише 3% мають наразі конкретні плани щодо повернення в Україну.

«Плани на майбутнє українських біженців значно змінилися: лише 3% респондентів мають у 2024 році конкретні плани щодо повернення в Україну. Це значно менше, ніж у 2022 (30%) та 2023 (13%) роках. І це контрастує з 56%, які наразі не хочуть повертатися», – йдеться у дослідженні Австрійського інтеграційного фонду (ÖIF).

Згідно з ним, ще 12% опитаних українських біженців заявили, що хочуть повернутися в Україну в певний момент, а 29% – наразі не знають.

Загалом в Австрії нині проживають близько 78 тисяч українських біженців. Близько 44% опитаних українців заявили, що наразі мають роботу.

«Порівняльні дані з попередніми роками показують чітке зростання серед українських жінок: якщо у 2022 році працювали 10% українських жінок, то у 2023 році цей показник збільшився приблизно до чверті, а у 2024 році становить 43%», – повідомили в ÖIF.

Українські жінки найчастіше працюють у сфері прибирання (23%), торгівлі та дистрибуції (14%), охорони здоров'я (12%) та освіти (11%).

Як зазначається у дослідженні, рівень освіти переміщених українців в Австрії залишається високим: 75% респондентів мають вищу освіту та високу кваліфікацію для широкого кола галузей. Близько половини опитаних хотіли б, щоб їхня кваліфікація була визнана в Австрії, а 12% вже зробили це успішно.