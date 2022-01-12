Прем'єр-міністр Чехії випадково вилаявся під час засідання
Фіала випадково вилаявся під час засідання парламенту
фото: Milan Kammermayer/Reuters
Прессекретар уряду Чехії Вацлав Смолка пояснив, що прем'єр-міністр теж людина
Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала вилаявся із використанням нецензурної лексики під час засідання парламенту. Про це повідомляє видання Novinky.
«Як же мене це все дістало», – сказав прем'єр, не звернувши уваги на включений мікрофон.
За даними видання, реакція Фіали, мабуть, була викликана тривалим заходом.
Прессекретар уряду Чехії Вацлав Смолка пояснив, що прем'єр-міністр «теж людина, і в напруженій обстановці міг випадково сказати щось непублічне».