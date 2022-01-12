  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Прем'єр-міністр Чехії випадково вилаявся під час засідання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фіала випадково вилаявся під час засідання парламенту - Прем'єр-міністр Чехії випадково вилаявся під час засідання
    Фіала випадково вилаявся під час засідання парламенту
    фото: Milan Kammermayer/Reuters

    Прессекретар уряду Чехії Вацлав Смолка пояснив, що прем'єр-міністр теж людина

    Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала вилаявся із використанням нецензурної лексики під час засідання парламенту. Про це повідомляє видання Novinky.

    «Як же мене це все дістало», – сказав прем'єр, не звернувши уваги на включений мікрофон.

    За даними видання, реакція Фіали, мабуть, була викликана тривалим заходом.

    Прессекретар уряду Чехії Вацлав Смолка пояснив, що прем'єр-міністр «теж людина, і в напруженій обстановці міг випадково сказати щось непублічне».

    Теги: час прессекретар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прем'єр-міністр Чехії випадково вилаявся під час засідання