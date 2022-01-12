Токаєв назвав дату виведення «миротворців» з Казахстану

Президент Казахстану оцінив «миротворчу місію» як «дуже успішну»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що виведення сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) з країни почнеться 13 січня. Про це повідомляє KazTag.

«Завтра розпочинається організоване виведення миротворчого контингенту ОДКБ. У мене були переговори із керівниками відповідних держав. Користуючись можливістю, я хотів би висловити вдячність командуванню контингенту за виконану роботу протягом кількох днів», – сказав президент Казахстану у середу, 12 січня, на засіданні оперативного штабу в Алмати.

За його словами, перебування миротворчого контингенту ОДКБ у Казахстані, зокрема в Алмати, «відіграло дуже велику роль із погляду стабілізації ситуації в країні».

«Місія оцінюється як дуже успішна. Ще раз висловлюю подяку моїм колегам – главам держав», – сказав Токаєв.

Напередодні ввечері «миротворці» Путіна оголосили, що вже готуються залишити Казахстан.

Того ж дня глава міноборони Росії заявив, що колективні «миротворчі сили» Організації Договору про колективну безпеку завершать свою місію в Казахстані після повної стабілізації обстановки у цій державі.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у свою чергу наголосив, що терміни дії миротворчої місії ОДКБ у Казахстані може визначити лише керівництво цієї країни, а Москва у ці питання нібито не втручається.

Повідомлялося, що поетапне виведення «миротворчих сил» ОДКБ триватиме не більше 10 днів.

До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.