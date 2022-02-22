«Правий сектор» оголосив мобілізацію

Добровольчий український корпус «Правий сектор»

У зв'язку з офіційним введенням на територію України російський військ та визнанням Росією псевдоресрублік в межах Донецької та Луганської областей України, з огляду на високу ймовірність початку повномасштабних бойових дій з російською армією Перша окрема штурмова рота ДУК «Правий сектор» оголошує мобілізацію.

«Наш підрозділ вже вісім років обороняє українську незалежність від посягань окупантів. В разі початку повномасштабного вторгнення ми, як і завжди, будемо на вістрі боротьби. Якщо Ви вмотивовані гнати нечисть з української землі та вам уже є 21, запрошуємо до наших лав. Військова або медична підготовка, хороший фізичний стан будуть перевагами», – йдеться у повідомленні.

Реквізити, куди звертатися, «Правий сектор» розмістив у своєму оголошенні у соцмережах.

«ПС» закликає українців не розголошувати інформацію про пересування військ.

«В разі якщо ви стали свідком пересування наших військових або військової техніки в жодному разі не фотографуйте, не знімайте та не поширюйте інформацію про їх переміщення. Якщо ви стали свідком подібних дій зі сторони інших обов'язково наголошуйте на їх неприпустимості та звертайтеся до правоохоронних органів», – наголошують у «Правому секторі».

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР». 21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.