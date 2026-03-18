Судові виконавці заарештували літак Ryanair через борг авіакомпанії перед пасажиркою

Судові виконавці піднялися на борт літака Ryanair після того, як авіакомпанія відмовилася виплатити компенсацію пасажирці, чий рейс затримали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що австрійські офіційні особи вжили заходів після того, як бюджетний перевізник проігнорував ухвалу суду про виплату неназваній жінці 890 євро як відшкодування судових витрат і компенсації за затриманий два роки тому рейс.

Судовий виконавець увійшов до літака, що прямував до Лондона, поки той стояв на стоянці в аеропорту Лінца. Коли екіпаж не зміг погасити борг, виконавець прикріпив до кабіни наклейку про арешт майна.

Ця мітка, відома як «наклейка зозулі» (cuckoo sticker), передає суду юридичний контроль над повітряним судном, якому дозволили продовжувати експлуатацію за певних умов. Суд може продати Boeing 737 на публічному аукціоні, якщо борг не буде сплачено до встановленого терміну.

У матеріалі йдеться про те, що суперечка між жінкою та авіакомпанією розпочалася у 2024 році, коли рейс із Лінца на іспанський острів Майорка затримали на 13 годин. Пасажирка, яка була змушена заплатити за альтернативний рейс, вимагала повернення витрат і компенсацію згідно з авіаційними правилами.

Ryanair не здійснив виплату, і пасажирка звернулася до суду, який зобов’язав авіакомпанію передати заявлену суму разом із відсотками та судовими витратами. Коли Ryanair не відреагував, жінка попросила австрійську владу вжити заходів примусового виконання.

Речник аеропорту Лінца повідомив: «Нас поінформували про наявність незавершеного позову проти Ryanair у суді та про те, що районний суд міста Траун доручив судовому виконавцю вчинити офіційну дію. Ми супроводили виконавця до літака, де він виконав свої обов’язки».

Виконавець попросив екіпаж передати 890 євро, але оскільки Ryanair здійснює безготівкові рейси, вони не змогли цього зробити. Тому на стіні кабіни розмістили повідомлення про арешт. Після цього літак вилетів до Лондона. Адвокат, який представляє інтереси пасажирки, заявив, що вона має намір продовжувати примусові дії до повної сплати боргу.

Ryanair заперечив факт арешту літака, але відмовився коментувати, чи наклеювали судові виконавці повідомлення про арешт і чи було сплачено борг відтоді. Групи захисту прав пасажирів критикують лоукостерів за невиплату компенсацій мандрівникам, чиї рейси скасовано або затримано. Згідно з правилами Єврокомісії, вони мають право на 600 євро кожен, якщо затримка становить три години або більше.

Guardian зазначає, що суперечки щодо неоплачених компенсацій рідко призводять до арешту літака. Зазвичай заявники здаються, або авіакомпанії платять до початку примусових дій. Проте у 2018 році французька влада затримала літак Ryanair зі 149 пасажирами на борту після багаторічної боротьби через незаконні субсидії. Тоді Ryanair сплатив заборгованість у розмірі 525 тис. євро.

