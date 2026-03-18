Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Судові виконавці заарештували літак Ryanair через борг авіакомпанії перед пасажиркою

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Австрійські посадовці вдалися до дій після того, як авіакомпанія ігнорувала рішення суду про виплату 890 євро одній з пасажирок за затриманий два роки тому рейс

Судові виконавці піднялися на борт літака Ryanair після того, як авіакомпанія відмовилася виплатити компенсацію пасажирці, чий рейс затримали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що австрійські офіційні особи вжили заходів після того, як бюджетний перевізник проігнорував ухвалу суду про виплату неназваній жінці 890 євро як відшкодування судових витрат і компенсації за затриманий два роки тому рейс.

Судовий виконавець увійшов до літака, що прямував до Лондона, поки той стояв на стоянці в аеропорту Лінца. Коли екіпаж не зміг погасити борг, виконавець прикріпив до кабіни наклейку про арешт майна.

Ця мітка, відома як «наклейка зозулі» (cuckoo sticker), передає суду юридичний контроль над повітряним судном, якому дозволили продовжувати експлуатацію за певних умов. Суд може продати Boeing 737 на публічному аукціоні, якщо борг не буде сплачено до встановленого терміну.

У матеріалі йдеться про те, що суперечка між жінкою та авіакомпанією розпочалася у 2024 році, коли рейс із Лінца на іспанський острів Майорка затримали на 13 годин. Пасажирка, яка була змушена заплатити за альтернативний рейс, вимагала повернення витрат і компенсацію згідно з авіаційними правилами.

Ryanair не здійснив виплату, і пасажирка звернулася до суду, який зобов’язав авіакомпанію передати заявлену суму разом із відсотками та судовими витратами. Коли Ryanair не відреагував, жінка попросила австрійську владу вжити заходів примусового виконання.

Речник аеропорту Лінца повідомив: «Нас поінформували про наявність незавершеного позову проти Ryanair у суді та про те, що районний суд міста Траун доручив судовому виконавцю вчинити офіційну дію. Ми супроводили виконавця до літака, де він виконав свої обов’язки».

Виконавець попросив екіпаж передати 890 євро, але оскільки Ryanair здійснює безготівкові рейси, вони не змогли цього зробити. Тому на стіні кабіни розмістили повідомлення про арешт. Після цього літак вилетів до Лондона. Адвокат, який представляє інтереси пасажирки, заявив, що вона має намір продовжувати примусові дії до повної сплати боргу.

Ryanair заперечив факт арешту літака, але відмовився коментувати, чи наклеювали судові виконавці повідомлення про арешт і чи було сплачено борг відтоді. Групи захисту прав пасажирів критикують лоукостерів за невиплату компенсацій мандрівникам, чиї рейси скасовано або затримано. Згідно з правилами Єврокомісії, вони мають право на 600 євро кожен, якщо затримка становить три години або більше.

Guardian зазначає, що суперечки щодо неоплачених компенсацій рідко призводять до арешту літака. Зазвичай заявники здаються, або авіакомпанії платять до початку примусових дій. Проте у 2018 році французька влада затримала літак Ryanair зі 149 пасажирами на борту після багаторічної боротьби через незаконні субсидії. Тоді Ryanair сплатив заборгованість у розмірі 525 тис. євро.

Раніше інформаційний простір сколихнули новини про наміри Ryanair та інших бюджетних авіакомпаній запровадити так звані «стоячі» сидіння. Проте компанія підтвердила Euronews, що «не планує «цього робити». Відразу декілька видань стверджували, що італійський виробник Aviointeriors збирається надати ці крісла авіакомпанії Ryanair, яка, своєю чергою, почне пропонувати їх як опцію на рейсах вже у 2026 році. Тим часом офіційні представники Aviointeriors підтвердили, що Skyrider, макет крісла, що часто фігурує в подібних заявах, «насправді є концептуальним прототипом, створеним ще у 2012 році» і «не входить в офіційну лінійку» їхньої продукції.

Теги: Австрія арешт літак компенсація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко нині перебуває у Лук’янівському СІЗО
Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
6 березня, 18:41
Президент Австрії визначив пріоритетом модернізацію військової підготовки
Президент Австрії виступив за посилення підготовки армії
18 лютого, 19:57
Промова Трампа до Конгресу, авіакатастрофа у Туреччині: головне за ніч
Промова Трампа до Конгресу, авіакатастрофа у Туреччині: головне за ніч
25 лютого, 05:40
Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану
Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану
27 лютого, 02:21
У Болівії військовий літак із грошима розбився, загинуло щонайменше 15 людей
У Болівії військовий літак із грошима розбився, загинуло щонайменше 15 людей
28 лютого, 07:37
Небо над країною зараз повністю порожнє
Іран закрив повітряний простір
28 лютого, 09:37
Літак Dassault Falcon 900C, яким користувався Віктор Янукович
Російська еліта тікає з палаючого Близького Сходу на літаку Януковича
4 березня, 14:43
Біженка з України розповіла про тонкощі пошуку соціального житла в Австрії
Біженка розповіла, як українців приймають в Австрії у 2026 році: що варто знати
4 березня, 20:54
Подальші польоти США, кількість яких перевищує звичайну, можуть бути заборонені, якщо вони будуть пов’язані з війною в Ірані
Швейцарія заблокувала частину військових польотів США через війну в Ірані
15 березня, 00:26

Соціум

Польський суд дозволив екстрадицію археолога РФ до України: деталі
Польський суд дозволив екстрадицію археолога РФ до України: деталі
Розвідка уразила новітню РЛС росіян у Криму
Розвідка уразила новітню РЛС росіян у Криму
СБУ викрила спробу РФ посварити Україну та Угорщину
СБУ викрила спробу РФ посварити Україну та Угорщину
НАТО посилило ППО Туреччини додатковою системою Patriot: причина
НАТО посилило ППО Туреччини додатковою системою Patriot: причина
Судові виконавці заарештували літак Ryanair через борг авіакомпанії перед пасажиркою
Судові виконавці заарештували літак Ryanair через борг авіакомпанії перед пасажиркою
МАГАТЕ зробило заяву після повідомлення Ірану про атаку на АЕС
МАГАТЕ зробило заяву після повідомлення Ірану про атаку на АЕС

Новини

Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua