Літак Фіцо зазнав критичних пошкоджень: деталі

Роберт Фіцо розповів про курйоз із літаком після прибуття на саміт ЄС

Літак, на якому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Брюсселя, зазнав серйозних пошкоджень і виявився непридатним для подальшої експлуатації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Фіцо.

За словами глави словацького уряду, пошкодження повітряного судна сталося після прибуття делегації на саміт ЄС. Зазначається, що літак зачеплений транспортним засобом із трапом, унаслідок чого його технічний стан не дає змоги продовжувати польоти.

«Вимогливий саміт у Брюсселі почався не дуже вдало. В аеропорту транспортний засіб із трапом пошкодив наш літак настільки, що він більше не придатний до польотів, і ми повинні залишити його тут», – написав він.

Крім того, Фіцо висловив підтримку президенту Сербії Александру Вучичу, який «навмисно не взяв участі в цьому саміті на знак протесту проти несправедливого ставлення до Сербії», що нібито виявляють інституції ЄС.



Фіцо назвав Сербію «однією з найбільш підготовлених країн» до вступу в ЄС, одночасно розкритикувавши політику подвійних стандартів у Європі. Він заявив, що до Сербії висувають дедалі більше вимог для вступу, тоді як Україна, яку «штовхають» до членства в ЄС, «не готова» до цього.



«Подвійні стандарти є типовою рисою європейської політики. З одного боку, великі гравці штовхають Україну до ЄС, хоча вона абсолютно не готова до цього; з іншого боку, Сербії заважають приєднатися до Союзу, тому що вона занадто горда, впевнена в собі і суверенна», – каже політик

Нагадаємо, Сербія вперше за понад 10 років не братиме участь у саміті ЄС-Західні Балкани. Лідер країни зазначив, що не їде на саміт і від Сербії не буде на ньому жодного представника. Причиною бойкоту стало рішення ЄС не відкривати третій кластер переговорів із Сербією.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Європейського Союзу, який відбудеться у четвер, 18 грудня, у Брюсселі. Він спробує заручитися підтримкою для отримання кредиту, забезпеченого російськими активами.

Лідери ЄС вже кілька тижнів намагаються остаточно узгодити умови кредиту, усвідомлюючи, що Україна швидко втрачає фінансові ресурси. Однак ці зусилля натрапили на сильний опір з боку Бельгії, де знаходиться більша частина заморожених активів російського центрального банку. Країна хоче отримати захист від фінансових зобов'язань на випадок, якщо Москва вживе заходів у відповідь або раптово відновить свої активи в суді.