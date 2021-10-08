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    Президент США назвав головну загрозу для американської економіки

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    Американський президент занепокоєний повільними темпами вакцинації у США - Президент США назвав головну загрозу для американської економіки
    Американський президент занепокоєний повільними темпами вакцинації у США
    фото з відкритих джерел

    Нею виявилися не Китай і не глобальні кліматичні зміни

    Президент США Джо Байден назвав американців, які до сих пір так і не зробили щеплення від коронавірусу, головним ризиком для американської економіки. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

    «Справа в тому, що це пандемія невакцинованих: невакцинованими переповнені наші лікарні, відділення невідкладної допомоги та інтенсивної терапії», – пояснив американський президент.

    За його словами, через велику кількість невакцинованих пацієнтів, що захворіли на коронавірус, у медичних закладах не залишається місць для тих, у кого серцевий напад або кому необхідно провести онкологічну операцію.

    «Невакциновані також піддають нашу економіку ризику, тому що люди не хочуть залишати своїх будинків навіть там, де немає обмежень», – додав Байден. Він зазначив, що вакцинація переважної більшості американців є єдиним способом впоратися з пандемією.

    Також президент США зауважив, що рівень захворюваності на коронавірус у країні падає.

    «За останній місяць кількість випадків скоротилося на 40%, а госпіталізації – на 25%», – зазначив американський лідер.

    Нагадаємо, нещодавно американська фармацевтична компанія MSD провела успішні випробування таблеток від коронавірусу. Було виявлено, що вони знижують ризик госпіталізації на 50%.

    У компанії заявили, що планують якомога швидше подати заявку на отримання дозволу на екстрене використання в управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA). У разі схвалення, Молнупіравір може стати першим пероральним противірусним засобом для лікування Covid-19.

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    Теги: США економіка президент щеплення вакцинація коронавірус
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    Президент США назвав головну загрозу для американської економіки