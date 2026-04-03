Трамп пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях

Ірина Міллер
glavcom.ua
Раніше Трамп у своєму зверненні заявив, що збройні сили Ірану, оборонна промисловість і політичне керівництво «повністю знищені» після місяця інтенсивних ударів
фото: ЕРА

Дональд Трамп: «Нове керівництво режиму в Ірані знає, що потрібно зробити, і це потрібно зробити швидко!»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки ще навіть не починали знищувати те, що залишилося в Ірані. Про це він повідомив у Truth Social, інформує «Главком».

«Наші військові, без жодних сумнівів, найвеличніші й найпотужніші у світі, навіть ще не починали знищувати те, що залишилося в Ірані. Далі – мости, потім електростанції! Нове керівництво режиму знає, що потрібно зробити, і це потрібно зробити швидко!», - зазначив президент США.

Допис президента США Дональди Трампа
скриншот

Нагадаємо, у Міністерстві війни США попередили про скорочення кількості стратегічно важливих цілей для ударів по Ірану, попри намір президента Дональда Трампа продовжувати військову кампанію. Раніше Трамп у своєму зверненні заявив, що збройні сили Ірану, оборонна промисловість і політичне керівництво «повністю знищені» після місяця інтенсивних ударів. Водночас він наголосив, що операція триватиме ще два-три тижні, пообіцявши «завдати їм надзвичайно сильного удару», не уточнивши перелік цілей.

До слова,  попри п’ять тижнів інтенсивних ударів США та Ізраїлю, Іран зберіг приблизно 50% своїх пускових установок та тисячі ударних безпілотників. Тегеран залишається спроможним «сіяти хаос у регіоні», а значна частина його арсеналу просто переміщена в розгалужену мережу підземних тунелів та печер, що готувалися десятиліттями.

Теги: США Іран Дональд Трамп

