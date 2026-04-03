Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп анонсував кадрові зміни в адміністрації США

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп посилив тиск на уряд і допустив нові звільнення
фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант нових кадрових перестановок у своїй адміністрації після нещодавніх звільнень у вищому керівництві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За інформацією джерел, глава держави висловив невдоволення роботою міністра торгівлі Говарда Лютника та міністра праці Лорі Чавес-ДеРемере. Йдеться про можливі зміни саме серед членів Кабінету, які, на думку президента, не демонстрували належної ефективності або створювали додаткові репутаційні ризики для адміністрації.

«Він дуже злий і збирається переставляти людей», – заявив один із чиновників адміністрації у коментарі Politico.

Водночас остаточних рішень щодо звільнення або ротації окремих посадовців наразі не ухвалено. За даними джерел, Трамп і раніше розглядав можливість кадрових змін, однак у підсумку відкладав такі рішення.

Як повідомляє CNN, потенційні кроки щодо оновлення складу уряду обговорюються після нещодавніх відставок, зокрема генпрокурорки Пем Бонді та колишнього міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем. У медіа зазначають, що у разі реалізації цих планів йдеться про спробу перезавантаження адміністрації на тлі складної політичної ситуації.

За оцінками співрозмовників видання, можливі перестановки можуть торкнутися насамперед тих посадовців, діяльність яких викликала найбільше критики або не відповідала очікуванням президента.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп звільнив генпрокурорку США Пем Бонді, що стало одним із найбільш резонансних кадрових рішень останнього часу. Раніше також повідомлялося про відставку міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем, що може свідчити про поступове оновлення команди глави держави.
 

Теги: політика США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua