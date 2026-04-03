Трамп анонсував кадрові зміни в адміністрації США

Президент розглянув звільнення ключових міністрів після серії відставок

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант нових кадрових перестановок у своїй адміністрації після нещодавніх звільнень у вищому керівництві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За інформацією джерел, глава держави висловив невдоволення роботою міністра торгівлі Говарда Лютника та міністра праці Лорі Чавес-ДеРемере. Йдеться про можливі зміни саме серед членів Кабінету, які, на думку президента, не демонстрували належної ефективності або створювали додаткові репутаційні ризики для адміністрації.

«Він дуже злий і збирається переставляти людей», – заявив один із чиновників адміністрації у коментарі Politico.

Водночас остаточних рішень щодо звільнення або ротації окремих посадовців наразі не ухвалено. За даними джерел, Трамп і раніше розглядав можливість кадрових змін, однак у підсумку відкладав такі рішення.

Як повідомляє CNN, потенційні кроки щодо оновлення складу уряду обговорюються після нещодавніх відставок, зокрема генпрокурорки Пем Бонді та колишнього міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем. У медіа зазначають, що у разі реалізації цих планів йдеться про спробу перезавантаження адміністрації на тлі складної політичної ситуації.

За оцінками співрозмовників видання, можливі перестановки можуть торкнутися насамперед тих посадовців, діяльність яких викликала найбільше критики або не відповідала очікуванням президента.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп звільнив генпрокурорку США Пем Бонді, що стало одним із найбільш резонансних кадрових рішень останнього часу. Раніше також повідомлялося про відставку міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем, що може свідчити про поступове оновлення команди глави держави.

