Президент Угорщини призначив парламентські вибори

Досі Орбан і його партія тричі поспіль перемагали на виборах

Президент Угорщини Янош Адер призначив наступні вибори до парламенту на 3 квітня 2022 року. Про це повідомляє Daily News Hungary.

«Цього року вдев’яте громадяни Угорщини з правом голосу зможуть вирішувати, кому вони довірять вести наші спільні справи… Я призначив дату загальних виборів членів парламенту на 3 квітня 2022 року», - йдеться у заяві Адера, поширеній канцелярією президента Угорщини.

За прогнозами ЗМІ, на цих виборах уперше з 2010 року прем'єр-міністр Віктор Орбан і його партія «Фідес» стикнуться з об’єднаним фронтом опозиційних сил. Головним опонентом глави уряду від опозиції виступає мер міста Годмезевашаргей Петер Маркі-Зай.

Досі Орбан і його партія тричі поспіль перемагали на виборах.

3 квітня також відбудеться голосування на референдумі про «захист дітей від ЛГБТ-ідеології», ініційованому Орбаном.

До слова, Віктор Орбан має репутацію відверто проросійського політика, не приховує своєї зацікавленості в тісних відносинах із Москвою та не цурається дружби з Путіним. Віктор Орбан раніше не називав ситуацію в Україні війною, а тим паче російсько-українською війною.

Нагадаємо, Зеленський вперше поговорив з прем'єром Угорщини та запросив його в Україну.

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