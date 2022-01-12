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    Президент Угорщини призначив парламентські вибори

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    3 квітня відбудуться вибори до парламенту Угорщини - Президент Угорщини призначив парламентські вибори
    3 квітня відбудуться вибори до парламенту Угорщини
    фото ілюстраційне

    Досі Орбан і його партія тричі поспіль перемагали на виборах

    Президент Угорщини Янош Адер призначив наступні вибори до парламенту на 3 квітня 2022 року. Про це повідомляє Daily News Hungary.

    «Цього року вдев’яте громадяни Угорщини з правом голосу зможуть вирішувати, кому вони довірять вести наші спільні справи… Я призначив дату загальних виборів членів парламенту на 3 квітня 2022 року», - йдеться у заяві Адера, поширеній канцелярією президента Угорщини.

    За прогнозами ЗМІ, на цих виборах уперше з 2010 року прем'єр-міністр Віктор Орбан і його партія «Фідес» стикнуться з об’єднаним фронтом опозиційних сил. Головним опонентом глави уряду від опозиції виступає мер міста Годмезевашаргей Петер Маркі-Зай.

    Досі Орбан і його партія тричі поспіль перемагали на виборах.

    3 квітня також відбудеться голосування на референдумі про «захист дітей від ЛГБТ-ідеології», ініційованому Орбаном.

    До слова, Віктор Орбан має репутацію відверто проросійського політика, не приховує своєї зацікавленості в тісних відносинах із Москвою та не цурається дружби з Путіним. Віктор Орбан раніше не називав ситуацію в Україні війною, а тим паче російсько-українською війною.

    Нагадаємо, Зеленський вперше поговорив з прем'єром Угорщини та запросив його в Україну.

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    Теги: вибори політика посол Віктор Орбан
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    Президент Угорщини призначив парламентські вибори