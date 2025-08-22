Головна Світ Соціум
Продаж «місць без вікон»: великі американські авіакомпанії опинились у центрі скандалу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Пасажири подають до суду на авіакомпанії через місця без вікон
Авіакомпанії United і Delta судяться через продаж «місць без вікон» для пасажирів

Дві великі американські авіакомпанії, United Airlines та Delta Air Lines, зіткнулися з колективними позовами через продаж місць біля вікна, які насправді розташовані між ними. Юридична фірма Greenbaum Olbrantz, що представляє інтереси пасажирів, подала судові позови до федеральних судів у Сан-Франциско та Брукліні. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

В позовах стверджується, що, на відміну від інших перевізників, таких як American Airlines та Alaska Airlines, компанії United та Delta не попереджають пасажирів про відсутність вікна біля певних місць. За підрахунками юристів, кожна з авіакомпаній продала щонайменше один мільйон таких місць. Тож компанії можуть зіштовхнутись з вимогою відшкодувати мільйони доларів збитків для пасажирів.

«Пасажири, які платять за місця біля вікна, можуть натомість опинитися біля стіни без вікон, незважаючи на те, що Delta та United стягують за ці місця десятки, а іноді й сотні доларів», – йдеться у статті. 

У скаргах йдеться, що деякі літаки Boeing 737, Boeing 757 та Airbus A321 мають сидіння, які зазвичай розташовані поруч із вікнами, але у реальності їх немає через розташування повітропроводів кондиціонерів, електричних труб або інших компонентів.

У судових документах наголошується, що для багатьох пасажирів наявність вікна є важливою, особливо для тих, хто страждає від клаустрофобії, нудоти або страху перед польотами. «Вікна можуть захопити або відволікти примхливу дитину. Багато людей бояться літати, страждають на клаустрофобію або заколисування в літаках, а вікна забезпечують їм більший комфорт у стресовій обстановці», – зазначено в позові.

У позовах демонструється скріншот додатка для покупки авіаквитків, в якому при виборі місця з позначкою «Біля вікна» пасажир у результаті отримує місце без вікна.

Нагадаємо, у аеропорту Манчестера два пасажирські літаки авіакомпанії EasyJet зіткнулися на рульовій доріжці, що призвело до скасування та затримки рейсів. Інцидент стався, коли літаки готувалися до зльоту.

