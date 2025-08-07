Індія анонсувала візит Путіна

За словами індійського посадовця, дати візиту Путіна майже узгоджені

Радник з національної безпеки Індії Аджит Довал заявив, що наприкінці цього року країну відвідає російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of India.

Раніше повідомлялося, що візит глави Кремля запланований наприкінці серпня. Варто зазначити, що Індія не є членом Міжнародного кримінального суду і не зобов'язана виконувати ордер суду

«Ви дуже справедливо згадали, що у нас дуже особливі відносини, і ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство. У нас були контакти високого рівня, і ці зобов'язання зробили дуже значний внесок. Ми дуже схвильовані і раді дізнатися про візит президента Путіна до Індії. Я думаю, що дати вже остаточно узгоджені», – сказав Довал.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив додаткові мита на індійські товари. Американський лідер підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії через закупівлі російської нафти. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Індії вважає мита, які запровадив президент США Дональд Трамп, «несправедливими, необґрунтованими та нерозумними». The New York Times писала, що попри погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти.

До слова, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня вперше за понад сім років відвідає Китай. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах зі США.