Головна Світ Політика
search button user button menu button

Індія анонсувала візит Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Індія анонсувала візит Путіна
Російський диктатор планує відвідати країну до кінця 2025 року
фото: Reuters

За словами індійського посадовця, дати візиту Путіна майже узгоджені

Радник з національної безпеки Індії Аджит Довал заявив, що наприкінці цього року країну відвідає російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of India.

Раніше повідомлялося, що візит глави Кремля запланований наприкінці серпня. Варто зазначити, що Індія не є членом Міжнародного кримінального суду і не зобов'язана виконувати ордер суду

«Ви дуже справедливо згадали, що у нас дуже особливі відносини, і ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство. У нас були контакти високого рівня, і ці зобов'язання зробили дуже значний внесок. Ми дуже схвильовані і раді дізнатися про візит президента Путіна до Індії. Я думаю, що дати вже остаточно узгоджені», – сказав Довал.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив додаткові мита на індійські товари. Американський лідер підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії через закупівлі російської нафти. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Індії вважає мита, які запровадив президент США Дональд Трамп, «несправедливими, необґрунтованими та нерозумними». The New York Times писала, що попри погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти. 

До слова, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня вперше за понад сім років відвідає Китай. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах зі США.

Читайте також:

Теги: Індія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заява Трампа до Путіна – це момент істини для України?
Трамп готує важливу заяву про війну в Україні: чого чекати?
12 липня, 19:37
Закриття московського неба – наступний крок у війні проти РФ
Повітряний простір над Москвою мусить бути закритий
11 липня, 14:05
Рейс IndiGo з Сурату до Джайпуру затримано на годину через рій бджіл
В Індії літак не зміг злетіти через рій бджіл
9 липня, 04:13
Старовойта було знайдено мертвим у парку
Майна на мільярд і Tesla: ексміністр транспорту РФ, який вчинив самогубство, залишив багату спадщину
8 липня, 09:16
Зеленський: Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути війну
Зеленський прокоментував новий дедлайн Трампа для Путіна
28 липня, 21:24
Путін має ще сім днів для досягнення мирної угоди з Україною
Путін виступить сьогодні з «важливою» заявою
31 липня, 21:49
Путін відвідав Смоленський скит
Лишилось тільки молитись? Путін почув ультиматум Трампа і поїхав у монастир
1 серпня, 17:08
Український дипломат розповів про мотивацію Туреччини щодо переговорів Зеленського та Путіна
Посол України в Туреччині назвав дві причини, чому Анкара прагне зустрічі Путіна й Зеленського
4 серпня, 08:54
Експерти не впевнені, що Трамп досягне успіху на зустрічі з Путіним
Трамп може потрапити у пастку Путіна – СNN
Сьогодні, 16:05

Політика

США отримають стратегічний транзитний коридор на Кавказі – Reuters
США отримають стратегічний транзитний коридор на Кавказі – Reuters
Уперше в Росії: жінку оштрафовано за образу українців
Уперше в Росії: жінку оштрафовано за образу українців
Росія пошкодила радар Patriot під час обстрілу України – генерал НАТО
Росія пошкодила радар Patriot під час обстрілу України – генерал НАТО
Трамп назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним
Трамп назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним
Індія анонсувала візит Путіна
Індія анонсувала візит Путіна
Трамп наказав провести перепис населення
Трамп наказав провести перепис населення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
8509
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
6693
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
4306
Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати
3991
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua