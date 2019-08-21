Продаж Гренландії: Трамп розкритикував «неприємну» реакцію прем'єра Данії



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Дональд Трамп вважає, що прем'єру Данії не варто називати його ідею «абсурдною»

За словами Трампа, прем'єру Данії Метте Фредеріксен не варто називати його ідею «абсурдною»

Президент США Дональд Трамп виступив на захист свого рішення відкласти візит до Данії, звинувативши прем'єрміністра країни в «неприємній і недоречній» реакції на пропозицію продати Гренландію.

«Я думав, це був не дуже хороший спосіб сказати щось. Вони просто могли відповісти мені «ні», - сказав Трамп журналістам в Білому домі, пише The Hill.

Зокрема, за словами Трампа, прем'єру Данії Метте Фредеріксен не варто називати його ідею «абсурдною».

«Вони повинні були сказати, що не будуть цього робити. Але не кажіть про абсурдність ідеї», - додав він.

Напередодні Трамп скасував офіційний візит в Данію, який мав відбутися на початку вересня, через заяву прем'єрміністра Данії Метте Фредеріксена, що вони не збираються продавати Гренландію і навіть це обговорювати.

Як відомо, члени датської королівської сім'ї не відкидають ідею продажу Гренландії Сполученим штатам Америки.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.

Радник президента США Дональда Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу заявиви, що «Гренландія - це стратегічне місце. У них є багато корисних копалин».

Президент США опублікував фотоколаж гренландського краєвиду, на якому розмістив хмарочос із написом Trump, - і пообіцяв не робити такого з найбільшим островом у світі.

Гренландія є автономною областю Данії. Острів перевершує материкову частину королівства за територією майже в 50 разів, але на ньому постійно живуть всього 56 тисяч людей.