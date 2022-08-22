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Вбивство Дугіної: Симоньян натякнула на нові випадки тероризму РФ у ЄС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Вбивство Дугіної: Симоньян натякнула на нові випадки тероризму РФ у ЄС
Симоньян оголосила полювання на «вбивцю Дугіної» в Естонії

Російська пропагандистка визнала, що Петров і Боширов були російськими вбивцями

Російська пропагандистка, головна редакторка RT Маргарита Симоньян закликала російських ГРУшників отруїти начебто вбивць Дугіної. Відповідний пост Симоньян опублікувала в Telegram.

Симоньян пригадала справу про отруєння експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері, тим самим визнала, що Петров і Боширов були російськими вбивцями.

«Вбивці Даші вже в Естонії. Естонія, їх, звичайно, не видасть. Думаю, у нас знайдуться професіонали, які бажають помилуватися шпилями на околицях Таллінна», – написала пропагандистка.

Вбивство Дугіної: Симоньян натякнула на нові випадки тероризму РФ у ЄС фото 1

Нагадаємо, що у 2018 році Симоньян брала інтерв'ю у росйських співробітник ГРУ Олександра Петрова та Руслана Боширова. Чоловіків підозрювали у отруєнні Скрипаля та його дочки у британському місті Солсбері. Як відомо, Петров і Руслан Боширов запевняють, що вони приїхали в Солсбері як туристи, щоб подивитися на знаменитий собор. 

Боширов зізнався Симоньян, що його особливо сильно захопив шпиль Солсберецького собору.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін нібито в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

До слова, Дугін сьогодні уперше прокоментував загибель доньки. Він назвав вбивство дочки підлим, заявивши, що її вбили нишком. За його словами, російський народ не зломить такими «нестерпними ударами», а Україна не досягне своєї мети і не придушить волю народу «кривавим терором».

Як відомо, російських спецслужби вже заявили, буцімто за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українці. Зокрема, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) називала ім’я нібито виконавиці злочину – громадянки України Наталії Вовк, 1979 року народження.

Після цього блогер Денис Казанський виявив невідповідність у так званих «аргументах» російських спецслужб, які заявили, буцімто за вбивством Дар’ї Дугіної, доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, стоять українці.

Національна гвардія України також відреагувала на звинувачення рашистів, які заявили, що буцімто за вбивством Дар’ї Дугіної, стоять українські спецслужби. Зокрема, Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) називала ім’я нібито виконавиця злочину – громадянки України Наталії Вовк, 1979 року народження. А також опублікувала її посвідчення.

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Теги: ЄС ФСБ ГРУ росія

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