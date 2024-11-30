Протести в Грузії: силовики розігнали мітингувальників з проспекту Руставелі

На ранок силовики відтіснили демонстрантів до станції метро «Руставелі», взявши їх у оточення

У Грузії всю ніч продовжувався протест через те, що влада вирішила призупинити переговори про вступ до ЄС. Проте до ранку поліція завершила розгін мітингувальників на проспекті Руставелі в Тбілісі. Про це пише NewsGeorgia.

Повідомляється, що на ранок силовики відтіснили демонстрантів до станції метро «Руставелі», взявши їх у оточення. Там відбулися масові затримання.

Поліція завершила розгін протестної акції на проспекті Руставелі в Тбілісі до ранку в суботу. Він тривав протягом майже семи годин. pic.twitter.com/rTVazwj3XC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 30, 2024

ЖАХЛИВІ КАДРИ З ТБІЛІСІ



Спецназ і поліція жорстко розігнали невеликий табір протестувальників, що залишився на проспекті Руставелі.

Зачистка почалася о 6.15 і тривала до 6.45. Людей затримують на вулицях, у магазинах, парках і метро. Дуже багато поліції і спецназу на вулицях. pic.twitter.com/q1KBxAsMHh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 30, 2024

Після «зачистки» ЗМІ повідомляють про безліч постраждалих, серед них журналісти.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

🇬🇪Вже другу добу у Тбілісі тривають жорсткі сутички між протестуючими та з силовиками pic.twitter.com/iN1mlFb48Z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 29, 2024

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.