Протести у Грузії: поліція розганяє демонстрантів водометами (відео)

Учасників акції відігнали від бокового входу до парламенту

Біля будівлі парламенту Грузії триває багатотисячний антиурядовий мітинг. Поліція використала проти демонстрантів водомети й перцевий газ. Про це повідомило «Эхо Кавказа».

Сутички відбуваються біля входів до парламенту з боку вулиць Братів Зубалашвілі та 9 квітня.

🇬🇪Вже другу добу у Тбілісі тривають жорсткі сутички між протестуючими та з силовиками pic.twitter.com/iN1mlFb48Z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 29, 2024

Раніше протестувальники та поліцейські кидали один в одного пляшки, каміння та інші предмети.

У Тбілісі поліція і спецпризначенці почали розгін демонстрантів. Грузинські правоохоронці використовують водомети і перцевий газ



У відповідь на дії силовиків учасники акції почали скандувати антиурядові гасла, зокрема називаючи спецназ «росіянами». pic.twitter.com/aj9H0EZoGs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 29, 2024

Учасників акції відігнали від бокового входу до парламенту після того, як вони спробували знести огородження.

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що частина протестувальників у Тбілісі входить у конфронтацію з правоохоронцями: словесно ображають їх, ушкоджують освітлювальні ліхтарі та інший інвентар, підпалюють електропроводку, кидають невідомі предмети у співробітників поліції. Одного поліцейського поранено.

Відомство закликало протестувальників підкорятися вказівкам силовиків. В іншому випадку вони діятимуть «у рамках покладених на них законом повноважень».

Також повідомляється, що на акції протесту постраждала журналістка опозиційної телекомпанії Pirveli Маріам Гапріндашвілі. Її відвезли до лікарні непритомною.

На акції у Тбілісі постраждала опозиційна журналістка Маріам Гапріндашвілі фото: «Эхо Кавказа»

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.