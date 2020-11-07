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    У світі

    Протести в Лейпцигу проти карантинних обмежень: вже понад 60 затриманих

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    Тисячі людей в Лейпцигу протестують проти Сovid-обмежень - Протести в Лейпцигу проти карантинних обмежень: вже понад 60 затриманих
    Тисячі людей в Лейпцигу протестують проти Сovid-обмежень

    Через численні порушення поліція припинила цю акцію

    У суботу в центрі Лейпцигу тисячі людей вийшли на протест проти введених урядом обмежень, покликаних уповільнити поширення коронавірусу. 

    Про це повідомляє кореспондент Главкому.

    Проведена акція протесту проти коронавірусних обмежень зібрала значно більше учасників, ніж очікувалося.

    Згідно з даними поліції, в суботу, 7 листопада, в центральній частині цього східнонімецького міста зібралося не менше 20 тисяч незгодних із заходами, запровадженими з метою протидії епідемії Covid-19.

    Акцію організував рух Querdenken, який виступає проти карантинних обмежень.

    Серед учасників масового заходу майже ніхто не носив захисних масок. Так само правила мінімальної соціальної дистанції також не дотримувалися. 

    Саме через численні порушення поліція припинила цю акцію. Вже понад 60 затриманих.

    Нагадаємо, в понеділок в Німеччині набрали чинності нові обмеження в країні: бари, ресторани, розважальні та спортивні споруди були закриті. Магазини та школи залишаються відкритими.

    Німеччина акція протест поліція
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