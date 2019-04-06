Протести «жовтих жилетів» у Парижі: кількість затриманих наближається до 30 осіб



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Протестувальники намагалися провести маніфестації в заборонених поліцією зонах Парижу

Французька поліція у Парижі затримала вже майже 30 учасників антиурядових акцій протесту руху «жовтих жилетів». Про це повідомляє BFM TV.

Як зазначається, правоохоронці затримали 28 протестувальників, які намагалися провести маніфестації в заборонених поліцією зонах Парижу. Демонстранти намагалися потрапити на територію Єлисейських полів. Також правоохоронці здійснили 10278 профілактичних перевірок.

У сьогоднішніх акціях протесту руху «жовтих жилетів» по всій Франції вже взяли участь щонайменше 6,3 тис. демонстрантів. Понад 3 тисячі маніфестантів вийшли у суботу на вулиці Парижу.

Нагадаємо, у суботу, 6 квітня, у Франції поновилися акції протесту руху «жовтих жилетів». Дві колони з протестувальниками розпочали марші Парижем від Площі Республіки і від площі у хмарочоса Монпарнас. Щонайменше 21 учасник руху «жовтих жилетів» був затриманий через спроби провести маніфестації у заборонених зонах.

Як повідомлялося, минулої суботи, 30 березня, в антиурядових акціях протесту у Франції взяли участь понад 33 тисячі осіб. Під час акцій протесту по всій країні поліція заарештувала 103 маніфестантів, з них 37 - заарештовані у Парижі. У столиці Франції участь у протестах взяли майже 5 тисяч демонстрантів.

Крім того, поліція оштрафувала одного з лідерів руху «жовтих жилетів» Еріка Друе через організацію демонстрацій, на проведення яких владою було накладено заборону.