Путін дозволив забирати «сумнівні» гроші з рахунків чиновників: що стоїть за цим указом

Путін чудово розуміє, що головна загроза зараз виходить від стурбованих санкціями чиновників

Глава Кремля готується зламати опір частини свого ж апарату, який почав протестувати проти війни

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про стягнення грошей із банківських рахунків чиновників у тому випадку, якщо сума надходжень перевищує дохід за три роки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з цим законом, банківські рахунки держслужбовців, а також членів їхніх сімей, включно з неповнолітніми дітьми, перевірятимуться прокуратурою. Якщо з'ясується, що надходження на них перевищують загальний дохід чиновника та його родичів за три роки більш ніж на 10 тис. рублів, до суду надійде позов про примусове вилучення коштів до бюджету.

Щоб не втратити гроші, чиновник має довести законність їх появи на рахунку.

Після впровадження жорстких санкцій проти РФ Путін чудово розуміє, що головна загроза для нього зараз виходить від стурбованих власним благополуччям чиновників, які вже відчули вплив обмежень, впроваджених за вторгнення в Україну. Тож готується готується зламати опір частини свого ж апарату

Нагадаємо, МВФ заявив, що війна в Україні серйозно вплине на світову економіку.

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