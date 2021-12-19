Російський мільярдер Абрамович отримав громадянство Португалії як єврей-сефард

Російський мільярдер став найбагатшим громадянином Португалії

Громадянин Ізраїлю та Росії, мільярдер Роман Абрамович став громадянином Португалії. Підприємець натуралізувався як нащадок сефардів – євреїв, які проживали на Піренейському півострові до депортації наприкінці XV ст. Про це пише газета Público.

У 2015 році Португалія ухвалила закон про повернення, що дозволяє євреям сефардського походження отримати паспорт країни. Пізніше аналогічний закон було прийнято й у Іспанії. Хоча спочатку термін дії закону було визначено на 4 роки та завершувався 1 жовтня 2020 року, претендентам на отримання громадянства дали ще рік, а потім ще один.

За інформацією газети, Абрамович подав клопотання на громадянство у жовтні 2020 року, а у квітні 2021 року спеціальна комісія визнала його сефардське коріння, що стало підставою для вступу до португальського громадянства.

Видання не вказує, як саме проходив процес натуралізації Абрамовича, зазначаючи лише, що відтепер він є найбагатшим громадянином Португалії. До речі, після отримання ізраїльського громадянства у травні 2018 року новий репатріант Роман Абрамович також був оголошений найбагатшим ізраїльтянином.

У компанії Millhouse, яка управляє активами Абрамовича, підтвердили інформацію про отримання Абрамовичем португальського громадянства.

Зазначається, що Роман Абрамович кілька років вивчав свій родовід і встановив, що його предки після вигнання влаштувалися в Гамбурзі. Після цього мільярдер зробив щедру пожертву проєкту, зайнятому відновленням історії євреїв-сефардів у Гамбурзі.

Як відомо, вигнання євреїв з Іспанії, Сардинії та Сицилії було скоєно за указом правлячої королівської пари Фердинанда II Арагонського та Ізабелли Кастильської, який було видано в 1492 в Альгамбре (також відомий як Едикт про вигнання). Едикт наказував усім євреям Іспанії у тримісячний термін або хреститися, або залишити межі країни. Ті, що залишилися після цього терміну, оголошувалися поза законом. Євреї втекли або до Португалії.

Едикт стосувався всіх послідовників іудаїзму. Указ робив євреїв беззахисними перед злочинними посяганнями і позбавляв права на законний суд. У таких умовах була неможлива жодна комерційна та фінансова діяльність, яка була основним заняттям іспанських євреїв. Для повернення під захист закону досить було прийняти хрещення, але більшість євреїв вважали за краще зберегти віру та емігрували з Іспанії.

Нагадаємо, звільнений з посади заступника міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі заперечує, що має російське громадянство.

Як відомо, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.

Нещодавно в британському виданні Independent вийшла стаття про меморіал у Бабиному Яру в Києві під назвою «Голокост Діснейленд», що фінансується Росією, викликає побоювання та підозри в Україні».