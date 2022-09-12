Путін кине на війну багатодітних батьків. Держдума зареєструвала законопроєкт

Росія після втрат на фронт змушена вдаватися до прихованої мобілізації

На тлі заяв російських чиновників про те, що потреби у загальній мобілізації немає, Держдума РФ пропонує брати до війська багатодітних громадян

До Держдуми Росії внесено законопроєкт, що дозволяє багатодітним громадянам Росії вступати до мобілізаційного резерву. Відповідний документ було розміщено в електронній базі нижньої палати російського парламенту 12 вересня, повідомляють російські ЗМІ.

Законопроєкт був запропонований групою депутатів Держдуми РФ на чолі із головою комітету з оборони Андрієм Картаполовим. Законодавці пропонують надати право ставати резервістами росіянам, які мають трьох і більше дітей. Відповідні поправки пропонується внести до законів «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у РФ» та «Про військовий обов'язок та військову службу».

Автори ініціативи наголосили, що зараз багатодітні громадяни не призиваються на військові збори незалежно від бажання. Крім того, вони не можуть укласти контракт про зарахування до резерву.

«Як показує практика, багато хто і хотів би це зробити», – зазначають автори документа.

Додамо, що раніше голова комісії Ради Федерації РФ із захисту держсуверенітету Андрій Клімов заявив, що ознак необхідності проведення військової мобілізації та запровадження воєнного стану в країні немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе.