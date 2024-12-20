Німецька «подруга Путіна» визнала його злочинцем

Через російське вторгнення в Україну Вагенкнехт дистанціювалася від Путіна

Сару Вагенкнехт часто звинувачують у проросійських поглядах

Німецька політикиня Сара Вагенкнехт, яка очолює ультралівий «Альянс Сари Вагенкнехт», назвала російського диктатора Володимира Путіна злочинцем. Про це повідомляє Spiegel

Через російську агресію Вагенкнехт дистанціювалася від Путіна, заявивши, що засуджує війну. «Я вважаю політиків, які починають війни, включаючи Володимира Путіна, злочинцями», – підкреслила вона.

Водночас Вагенкнехт виправдала рішення покинути залу Бундестагу разом зі своєю партією під час виступу президента України Володимира Зеленського в червні. За словами політикині, тоді не було можливості для обговорення. «Були заплановані лише овації стоячи», – заявила вона.

Вагенкнехт також висловилася критично щодо того, що Зеленський, за її словами, «віддав наказ атакувати російські ядерні сили за допомогою безпілотників», назвавши це «дуже безвідповідальним».

Сару Вагенкнехт часто звинувачують у проросійських поглядах, через що її тривалий час називають «подругою Путіна».

Нагадаємо, що раніше лідерка німецької партії ССВ Сара Вагенкнехт запропонувала проросійський «план» завершення війни Росії проти України. Вагенкнехт запропонувала країнам Заходу припинити поставки озброєння в Україну. За її планом, в обмін на це російський диктатор Володимир Путін має нібито «погодитися на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту».

Також Вагенкнехт вважає, що правильним також буде «запитати людей на Донбасі та в Криму, до якої країни вони хочуть належати, на референдумі під наглядом ООН».