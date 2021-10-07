Сьогодні 15-ті роковини вбивства Ганни Політковської. Чим запам'яталася російська правозахисниця

Журналістка не боялася жорстко критикувати Путіна та Кадирова

Рівно 15 років тому у Москві було скоєне замовне вбивство російської опозиційної журналістки українського походження Ганни Політковської.

Ганна почала журналістську кар’єру після закінчення факультету журналістики МДУ у 1980 році.

У 1982–1993 працювала в газетах «Вісті», «Повітряний транспорт», у Творчому об'єднанні «Ескарт», видавництві «Паритет», оглядачем газети «Мегаполіс-Експрес».

У 1994–1999 – оглядач, редактор відділу «Надзвичайних подій», «Загальної газети».

фото: Ігор Зарембо / ТАСС

З червня 1999 – оглядач «Нової газети». З липня 1999 неодноразово виїжджала в зони бойових дій і табору біженців у Дагестані, а потім в Інгушетії та Чечні. Авторка документальних книг «Подорож до пекла. Чеченський щоденник», «Друга чеченська».

Окрім журналістики, Політковська активно займалася громадською та правозахисною діяльністю: допомагала матерям загиблих солдатів у суді, проводила розслідування корупції в Міністерстві оборони й командуванні Об'єднаних угруповань федеральних військ у Чечні.

Різко критикувала російську владу, зокрема, за розв’язання Другої Чеченської війни.

У жовтні 2002 брала участь у перемовина з терористами, що захопили в Москві мюзикл «Норд-Ост», носила заручникам воду. У вересні 2004 під час захоплення заручників у бесланській школі її намагалися отруїти на борті літака на шляху до Беслану. Тоді Ганна заявила, що її «усунули з поля», щоб не дати їй здійснити її план урегулювання ситуації.

Політковську було вбито у Москві 7 вересня 2006 року, у день народження російського президента Володимира Путіна.

Ганна поверталася додому з супермаркету. У квартирі у 9-поверховому сталінському будинку вона жила одна. Близько 16:00 журналістка під'їхала до будинку на своєму ВАЗ-2110 сірого кольору. Машину зупинила біля входу в аптеку, розташовану в тому ж будинку. Політковська вийняла частину сумок з машини, набрала код, піднялася сходами та натиснула кнопку ліфта. Увійти в ліфт вона вже не встигла.

За даними правоохоронних органів, близько 16:15, коли вона входила в ліфт, «невідомий у темному одязі» вистрілив їй один раз у груди, після чого зробив три постріли в голову. Її тіло виявила сусідка о 17:10. Прибулі на місце події співробітники міліції знайшли в ліфті кинутий пістолет ПМ і чотири гільзи.

Похорон Анни Політковської. фото: Justin Jin

Основна версія вбивства Політковської, яку озвучують її друзі та колеги, помста тодішнього чеченського прем'єр-міністра, а нині очільника Чечні Рамзана Кадирова, за висвітлення Політковською його діяльності. Зокрема, Ганна працювала над репортажем про чеченську війну, у якому, зокрема, розповідалося про катування й про методи політичної боротьби Кадирова-молодшого.

Щороку у Москві відбуваються мітинги та акції пам’яті видатної журналістки, публіцистки та правозахисниці.

Мати, сестра та діти вбитої подали заяву до ЄСПЛ проти російської влади про порушення права на життя. Суд визначив, що владі «не вдалося вжити належних слідчих заходів, щоб знайти особу чи осіб, які замовили вбивство», та присудив виплатити родині Політковської компенсацію моральної шкоди.

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