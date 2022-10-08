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«Путін вбивця». Невідомі у Кишиневі «привітали» диктатора з ювілеєм

Маріанна Паньків
glavcom.ua
«Путін вбивця». Невідомі у Кишиневі «привітали» диктатора з ювілеєм
Невідомі залишили напис «Путін вбивця» на паркані посольства РФ
фото: glavcom.ua

Напис на паркані російського посольства у Кишиневі з'явився сьогодні вночі

На паркані російського посольства у молдовській столиці Кишиневі невідомі написали «Путін вбивця». Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Також біля російського диппредставництва у Кишиневі вивісили так званий прапор вільної Росії.

Фото надали джерела «Главкому» в поліції Кишинева.

«Путін вбивця». Невідомі у Кишиневі «привітали» диктатора з ювілеєм фото 1
«Путін вбивця». Невідомі у Кишиневі «привітали» диктатора з ювілеєм фото 2
«Путін вбивця». Невідомі у Кишиневі «привітали» диктатора з ювілеєм фото 3

Зазначимо, що інцидент трапився у ніч на 8 жовтня. Днем раніше, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відсвяткував 70-річний ювілей.

Зазначимо, раніше на журналістку «Главкома» у Кишиневі Маріанну Паньків напав чоловік під вас зйомки акції протесту під стінами консульського готелю, що розташовується поряд посольством Росії в Молдові. Журналістка звернулася за фактом в поліцію.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду пригрозила позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України. 

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Теги: Молдова путін посольство

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