Напис на паркані російського посольства у Кишиневі з'явився сьогодні вночі

На паркані російського посольства у молдовській столиці Кишиневі невідомі написали «Путін вбивця». Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Також біля російського диппредставництва у Кишиневі вивісили так званий прапор вільної Росії.

Фото надали джерела «Главкому» в поліції Кишинева.

Зазначимо, що інцидент трапився у ніч на 8 жовтня. Днем раніше, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відсвяткував 70-річний ювілей.

Зазначимо, раніше на журналістку «Главкома» у Кишиневі Маріанну Паньків напав чоловік під вас зйомки акції протесту під стінами консульського готелю, що розташовується поряд посольством Росії в Молдові. Журналістка звернулася за фактом в поліцію.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду пригрозила позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України.