Путін заявив, що розмови із Зеленським вселяють «обережний оптимізм»



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За словами Путіна, в останніх контактах із Зеленським «є речі, які можна обговорювати»

Президент РФ розповість президенту Франції деталі переговорів із главою української держави

Президент Росії Володимир Путін перед зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що поінформує його про переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє «Риа Новости».

Останні контакти із Зеленським - одна з тем розмови з президентом Франції, оскільки, за словами Путіна, «в них є речі, які можна обговорювати». Він також додав, що розмови із Зеленським вселяють «обережний оптимізм».

У той же час Макрон заявив, що має намір обговорити з російським лідером можливість підготовки саміту в «нормандському форматі» щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Звісно, поговоримо про Україну. Ми уточнимо ті позиції, які мають наші країни, і про заяви, які недавно зробив президент Зеленський. Я знаю, що президент Путін також поспілкувався з президентом Зеленським. І ми обговоримо разом цю ситуацію і, можливо, підготуємо майбутні зустрічі між нами спільно з канцлером Меркель і з президентом Зеленським у нормандському форматі», - сказав Макрон.

Лідер Франції також сказав, що сподівається узгодити проведення «нормандської «зустрічі на рівні лідерів у найближчі тижні.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський «проявляє певну сміливість в політичному сенсі» і це обнадіює.

«Я б хотів, щоб нам вдалося найближчим часом надати нової динаміки цьому процесу, процесу, який ми розпочали в Мінську і який ми вирішуємо разом, - перш за все, мова йде про безпеку», - зазначив французький лідер.

При цьому він додав, що, крім безпеки, важливо обговорювати й питання політичного процесу на південному сході України.

Також Макрон висловив надію на те, що Росія і ЄС створять нову архітектуру безпеки.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

У порядку денному переговорів – відновлення зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі», чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.

ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».

До слова, 13 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі.

Причиною звільнення з посади представника України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний вважає свою публічну позицію з деяких питань.