  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Путін заявив, що розмови із Зеленським вселяють «обережний оптимізм»

    • Розсилка
    За словами Путіна, в останніх контактах із Зеленським &laquo;є речі, які можна обговорювати&raquo; - Путін заявив, що розмови із Зеленським вселяють «обережний оптимізм»
    За словами Путіна, в останніх контактах із Зеленським «є речі, які можна обговорювати»

    Президент РФ розповість президенту Франції деталі переговорів із главою української держави

    Президент Росії Володимир Путін перед зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що поінформує його про переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

    Про це повідомляє «Риа Новости».

    Останні контакти із Зеленським - одна з тем розмови з президентом Франції, оскільки, за словами Путіна, «в них є речі, які можна обговорювати». Він також додав, що розмови із Зеленським вселяють «обережний оптимізм».

    У той же час Макрон заявив, що має намір обговорити з російським лідером можливість підготовки саміту в «нормандському форматі» щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    «Звісно, поговоримо про Україну. Ми уточнимо ті позиції, які мають наші країни, і про заяви, які недавно зробив президент Зеленський. Я знаю, що президент Путін також поспілкувався з президентом Зеленським. І ми обговоримо разом цю ситуацію і, можливо, підготуємо майбутні зустрічі між нами спільно з канцлером Меркель і з президентом Зеленським у нормандському форматі», - сказав Макрон.

    Лідер Франції також сказав, що сподівається узгодити проведення «нормандської «зустрічі на рівні лідерів у найближчі тижні.

    Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський «проявляє певну сміливість в політичному сенсі» і це обнадіює.

    «Я б хотів, щоб нам вдалося найближчим часом надати нової динаміки цьому процесу, процесу, який ми розпочали в Мінську і який ми вирішуємо разом, - перш за все, мова йде про безпеку», - зазначив французький лідер.

    При цьому він додав, що, крім безпеки, важливо обговорювати й питання політичного процесу на південному сході України.

    Також Макрон висловив надію на те, що Росія і ЄС створять нову архітектуру безпеки.

    Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

    Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

    У порядку денному переговорів – відновлення зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі», чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.

    ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».

    До слова, 13 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі.

    Причиною звільнення з посади представника України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний вважає свою публічну позицію з деяких питань.

    Читайте також:
    Читайте також
    ЄС Росія Путін Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ