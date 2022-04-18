Затримано кілька соратників Медведчука. Вони «розкололись»

За словами Арестовича, затримані повідомили багато важливої та корисної для слідства інформації

Радник президента України Олексій Арестович заявив, що кілька соратників Віктора Медведчука затримані. Вони готові співпрацювати зі слідством і вже дають свідчення правоохоронним органам. Про це йдеться на Facebook-сторінці Олексія Арестовича.

«Крім Медведчука вже затримали дуже багато його людей. У них зовсім інший інтерес. Люди чесно працювали за гроші, а тепер таке сталося», – зазначив Арестович.

Радник президента також підкреслив, що партнери політика нікому не цікаві для обміну, тому розповідають все, щоб їх відпустили. За словами Арестовича, затримані повідомили багато важливої та корисної для слідства інформації.

В суботу, 16 квітня, Личаківський районний суд міста Львова змінив запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку. Його відправили під арешт без можливості внесення застави.

Раніше Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Нагадаємо, що 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука. Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.

Раніше повідомлялося, що поліція наклала арешт на активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума Путіна Віктора Медведчука – Оксана Марченко.