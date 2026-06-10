Україна та Німеччина визначили ключові потреби ЗСУ перед «Рамштайном»

Ракети для Patriot, боєприпаси та дрони українського виробництва опинилися серед головних тем переговорів

Міністр оборони України Михайло Федоров провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, під час якої сторони обговорили пріоритетні напрями підтримки України та координацію дій напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram Федорова.

Одним із ключових питань стали поставки ракет PAC-3 для систем Patriot через механізм JUMPSTART. Також сторони обговорили додаткові внески до програми PURL, забезпечення артилерійськими боєприпасами підвищеної дальності в межах «чеської ініціативи» та підтримку виробництва українських FPV-дронів на оптоволокні й безпілотників класу middle strike.

🇺🇦Міністр оборони України Федоров провів телефонну розмову з 🇩🇪німецьким колегою Пісторіусом



Сторони обговорили пріоритетні напрями підтримки України та координацію дій напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». pic.twitter.com/NYHjhAiwB1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2026

Окрему увагу міністри приділили пришвидшенню постачання боєприпасів для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Крім того, під час переговорів йшлося про розвиток антибалістичних спроможностей України та подальшу підтримку технологічних рішень, які вже використовуються на полі бою.

Сторони також розглянули можливість спрямування вже анонсованого міжнародними партнерами фінансування на найважливіші потреби Сил оборони України.

«Вдячний Німеччині за лідерство, системну підтримку України та готовність працювати над рішеннями, які вже сьогодні допомагають посилювати нашу оборону», – написав Федоров.

Як зазначається, обговорення відбулося напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України.

Раніше повідомлялося, що наступне засідання формату «Рамштайн» заплановане на 18 червня 2026 року. У межах зустрічі союзники мають обговорити подальшу військову допомогу Україні та потреби українських Сил оборони.