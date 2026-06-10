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Чонгарський міст повністю знищений – Керівник центру протидії дезінформації

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Чонгарський міст повністю знищений – Керівник центру протидії дезінформації
Росія замовчує наслідки удару по Чонгарському мосту
скріншот з відео

Російська влада замовчала наслідки втрати одного з ключових логістичних маршрутів до окупованого Криму

Чонгарський міст, який з'єднував тимчасово окупований Крим із материковою частиною України, повністю знищений. Водночас російська влада намагається замовчувати ситуацію навколо стратегічно важливого об'єкта. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє «Главком».

«Чонгарський міст знищено, російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму», – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня українські військові завдали повторного удару по Чонгарському мосту. В результаті атаки стратегічний об'єкт, який використовувався російськими військами для перекидання техніки, боєприпасів та особового складу, повністю вивели з ладу.

Про успішну операцію повідомили бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Сухопутних військ Збройних сил України.

«Повторне ураження Чонгарського мосту в ніч проти 9 червня – результат спільної та злагодженої роботи Центру мультидоменних операцій «Фаланга», 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла та 475 ОШП CODE 9.2. Операцію реалізовано українськими дронами FP-2», – йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що перший удар по мосту завдали 7 червня. «Першим ударом 7 червня ми пошкодили полотно в одному напрямку. Тепер цей важливий логістичний шлях повністю виведено з ладу. Результат – рух перекрито на тривалий час», – повідомили захисники.

Чонгарський міст вважається одним із ключових елементів логістичного забезпечення російських військ на південному напрямку фронту.

Теги: Крим ЗСУ

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